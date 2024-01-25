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Новости Банк Канады принял решение о сохранении ключевой процентной ставки на уровне 5% годовых

Банк Канады принял решение о сохранении ключевой процентной ставки на уровне 5% годовых

Виктория Христова Янв 25, 2024 Новости, Новости Канады Оставить комментарий 24 Просмотров

Банк Канады принял решение о сохранении ключевой процентной ставки на уровне 5% годовых – это самое высокое значение за последние 22 года.

Это уже четвертое подряд заседание, на котором центральный банк не меняет ставку. Аналитики ожидали такого решения, и оно соответствует их прогнозам. Банк Канады продолжает поддерживать высокий уровень базовой ставки, а эксперты соглашаются с прогнозируемыми результатами.

Совет управляющих выразил озабоченность инфляционными рисками, особенно в свете неожиданного роста цен в декабре. Поэтому сохранение ограничительной денежно-кредитной политики является необходимым. Банк Канады прогнозирует стабильную общую инфляцию на уровне 3% в первом полугодии 2024 года, а затем снижение до целевого уровня в 2% к 2025 году.

Глава Банка Канады, Тифф Маклем, не исключает возможности дальнейшего повышения ставок в случае появления новых факторов, таких как конфликт на Ближнем Востоке, которые способствуют росту цен. Однако экономические данные указывают на ослабление активности, потребительских расходов и инвестиций, что не поддерживает дальнейшее ограничение.

За последний год Банк Канады уже десять раз повышал стоимость заимствований на 4,75 процентных пункта, начиная с марта 2022 года.

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