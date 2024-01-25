Ford объявил об отзыве 93 тыс. внедорожников в Канаде

Канадский отдел компании Ford объявил о необходимости отзыва 93 тысяч внедорожников модели Explorer.

Как сообщает газета The Montreal Gazette, это решение было принято после выявления проблемы со стойками оконной обшивки, которые могут отлететь во время движения и создать опасность для других участников дорожного движения.

Национальная администрация дорожного движения США обнаружила эту проблему и рекомендует водителям самостоятельно осмотреть стойки и зазоры вокруг обшивки передней стойки.

Указанные автомобили, произведенные с 2011 по 2019 год, подвержены такой проблеме. При движении такие детали могут дребезжать или издавать шум под воздействием потока воздуха. Общее количество отзываемых автомобилей по всему миру составит 2,24 миллиона единиц.

Представители Ford сообщили, что получили 568 жалоб от потребителей и более 14 тысяч гарантийных отчетов о таких проблемах, в которых сообщалось о отсутствии либо отвале указанных деталей. Однако компания подчеркнула, что не имеет информации об авариях или травмах, связанных с данной проблемой.