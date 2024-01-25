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Новости В Квебеке экологи выступили против аккумуляторного завода для электромобилей
Электромобиль. Фото из открытых источников

В Квебеке экологи выступили против аккумуляторного завода для электромобилей

Виктория Христова Янв 25, 2024 Новости, Новости провинции Квебек Оставить комментарий 34 Просмотров

Экологическая группа из Квебека подала иск в Верховный суд против шведского производителя аккумуляторов для электромобилей, компании Nortvolt, которая планирует построить большой завод в Канаде.

 

По информации от The City News, Квебекский центр экологического права требует двух судебных запретов на приостановку строительства завода стоимостью 7 миллиардов долларов. Экологи утверждают, что перед началом строительства недостаточно изучили вопрос о возможном ущербе для биоразнообразия региона.

Адвокат Джессики Леблан отмечает, что Министерство окружающей среды Квебека выдало разрешение на начало строительства с требованием представления компенсационного плана по смягчению последствий для биоразнообразия на протяжении трех лет.

В настоящее время работа над вырубкой деревьев на площади 170 гектаров приостановлена из-за подачи иска.

Канадское правительство делает ставку на развитие производства электромобилей, и поэтому сотрудничает с компаниями из Южной Кореи и Японии.

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