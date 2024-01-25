В результате крушения погибли четыре пассажира и два члена экипажа

В результате авиакатастрофы в Канаде погибло шесть человек. Трагедия произошла при падении небольшого самолета, который занимался перевозками продукции ведущей горнодобывающей компании Rio Tinto.

В результате авиакатастрофы в Канаде погибло шесть человек. Трагедия произошла при падении небольшого самолета, который занимался перевозками продукции ведущей горнодобывающей компании Rio Tinto.

Происшествие случилось во вторник, хотя тогда количество погибших не было объявлено.

Самолет разбился недалеко от города Форт-Смит в северо-западных территориях Канады. Он направлялся к алмазному руднику Дайавик, принадлежащему компании Rio Tinto, и расположенному в 200 километрах к югу от полярного круга.

В результате крушения погибли четыре пассажира и два члена экипажа. Единственный выживший, о чьей причастности к команде или пассажирам не сообщается, был доставлен сначала в медицинский центр Форт-Смита, а затем перевезен в больницу в столице провинции Йеллоунайф для лечения.

Руководство компании пока не комментирует ситуацию.

Мэр Форт-Смита выразил соболезнования друзьям и родственникам погибших. Генеральный директор Rio Tinto Якоб Стаушольм также выразил свои соболезнования и сообщил о сотрудничестве компании с властями для выяснения обстоятельств этой трагедии.

Комиссия по безопасности в транспорте Канады направила группу следователей для расследования авиакатастрофы.