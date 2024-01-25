Верховный суд США разрешил провести первую в истории казнь азотом

Верховный суд США вынес историческое решение о разрешении применения казни осужденного с использованием азота.

Первая такая казнь состоится в штате Алабама и станет прецедентом для всей страны.

Решение суда связано с предысторией данного случая – суд Алабамы ранее разрешил использование азотной гипоксии для казни осужденного Кеннета Юджина Смита.

В 1988 году Смит совершил преступление по заказу мужа жертвы, являющегося священником, с целью получения страховки для погашения своих долгов.

Интересно отметить, что Смит – один из двух неприговоренных казни в США, несмотря на предыдущую неудачную попытку исполнения приговора с помощью смертельной инъекции.

Возможность применения метода задушевания инертным газом также вызвала контроверзии, согласно мнению экспертов ООН, это может противоречить международным договорам, запрещающим пытки и другие жестокие и бесчеловечные виды наказания.