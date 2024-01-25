Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Новости Верховный суд США разрешил провести первую в истории казнь азотом
justice
Квебекский суд суров, но справедлив?

Верховный суд США разрешил провести первую в истории казнь азотом

Виктория Христова Янв 25, 2024 Новости, Новости Канады Оставить комментарий 41 Просмотров

Верховный суд США вынес историческое решение о разрешении применения казни осужденного с использованием азота.

 

Первая такая казнь состоится в штате Алабама и станет прецедентом для всей страны.

Решение суда связано с предысторией данного случая – суд Алабамы ранее разрешил использование азотной гипоксии для казни осужденного Кеннета Юджина Смита.

В 1988 году Смит совершил преступление по заказу мужа жертвы, являющегося священником, с целью получения страховки для погашения своих долгов.

Интересно отметить, что Смит – один из двух неприговоренных казни в США, несмотря на предыдущую неудачную попытку исполнения приговора с помощью смертельной инъекции.

Возможность применения метода задушевания инертным газом также вызвала контроверзии, согласно мнению экспертов ООН, это может противоречить международным договорам, запрещающим пытки и другие жестокие и бесчеловечные виды наказания.

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2024, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*