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Новости Банк Канады объявит сегодня о решении по процентной ставке

Банк Канады объявит сегодня о решении по процентной ставке

Виктория Христова Янв 24, 2024 Новости, Новости Канады, Экономика Оставить комментарий 81 Просмотров

Банк Канады объявит сегодня о решении по процентной ставке, ожидается, что оно останется неизменным.

 

Банк Канады намерен сделать свое первое объявление о процентной ставке в этом году сегодня утром. Экономисты ожидают, что центральный банк продолжит удерживать ключевую процентную ставку на прежнем уровне в пять процентов.

Но все внимание будет приковано к управляющему Тифф Маклем в ожидании любых намеков на то, когда центральный банк планирует перейти к снижению ставок. Это ожидается куда с большим нетерпением.

Банк Канады сохранил ключевую процентную ставку на прежнем уровне в своих последних трех объявлениях, поскольку экономические данные свидетельствуют о том, что денежно-кредитная политика замедляет инфляцию.

Однако показатель годовой инфляции в Канаде в декабре снова вырос до 3,4 процента, что усложняет решение Центрального Банка.

Прогнозисты все же с надеждой ожидают, что нынешнее состояние экономики позволит Банку Канады начать снижать процентные ставки уже этой весной.

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