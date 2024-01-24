Четвертый профсоюз учителей с трудом одобряет соглашение FAE

Члены четвертого профсоюза, связанного с Автономной федерацией образования (FAE), с трудом приняли принципиальное соглашение, достигнутое во время каникул с правительством Квебека.

Члены четвертого профсоюза, связанного с Автономной федерацией образования (FAE), с трудом приняли принципиальное соглашение, достигнутое во время каникул с правительством Квебека.

Во время генеральной ассамблеи во вторник вечером члены Синдиката по борьбе с коррупцией в Монреале (SEOM) одобрили соглашение (51 процент проголосовал утвердительно), сообщил профсоюз в Facebook.

SEOM не предоставила никакой дополнительной информации, включая количество членов, которые присутствовали на собрании и голосовали.

Профсоюз представляет около 7200 учителей в Центре обслуживания школьников Маргерит-Буржуа.

Учителя SEOM следуют по стопам своих коллег в регионе Outaouais, которые в понедельник приняли принципиальное соглашение FAE (там утвердительно проголосовали 57 процентов членского состава).

На прошлой неделе соглашение было одобрено Альянсом профессоров Монреаля с 52 процентами голосов и Синдикатом по управлению Пуэнт-де-л’Иль, также в Монреале, с 58,5 процентами голосов соответственно.

Пока что только один профсоюз отказался от соглашения – Синдикат по борьбе с коррупцией региона Лаваль, который отклонил его на 68 процентов.

Пять из девяти аффилированных профсоюзов FAE и большинство из ее 66 500 членов должны ратифицировать предварительное соглашение, чтобы оно было принято.

Ожидается, что в среду вечером члены Синдиката по управлению Basses-Laurentides проголосуют по предварительному соглашению.

Заседание Синдиката по управлению регионом Квебек запланировано на четверг.