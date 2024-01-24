Монреаль ожидает ледяной дождь. Будьте осторожны!

После холодных выходных повышение температуры может не стать хорошей новостью для юго-запада Квебека; в некоторых частях провинции пройдут ледяные дожди, поскольку система низкого давления движется в нашу сторону прямиком из США.

Environment and Climate Change Canada выпустила предупреждения о ледяном дожде, которые распространяются на Монреаль, Лашут, Сен-Жером, долину Ришелье, Сен-Гиацинт, а также Водрей-Суланж-Хантингдон.

Ожидается, что ледяной дождь начнется в районе Монреаля сразу после вечернего часа пик и может продолжаться до утра четверга.

В городе может образоваться наледь толщиной до 5 миллиметров. Ожидается, что автомагистрали, проезжие части и тротуары станут обледенелыми и скользкими, что может оказать существенное влияние на утренние поездки на работу в четверг.

В четверг днем будет сухо. Однако ожидается, что в начале пятницы ситуация модет повториться, и она может принести еще одну порцию ледяного дождя, который будет очень усложнять утренние поездки в пятницу.

На выходных ожидается более спокойная погода; затем температура ненадолго понизится в начале следующей недели.