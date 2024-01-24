Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Новости Монреаль ожидает ледяной дождь. Будьте осторожны!
Фото: https://montreal.ctvnews.ca/

Монреаль ожидает ледяной дождь. Будьте осторожны!

Виктория Христова Янв 24, 2024 Новости, Новости провинции Квебек Оставить комментарий 94 Просмотров

После холодных выходных повышение температуры может не стать хорошей новостью для юго-запада Квебека; в некоторых частях провинции пройдут ледяные дожди, поскольку система низкого давления движется в нашу сторону прямиком из США.

 

Environment and Climate Change Canada выпустила предупреждения о ледяном дожде, которые распространяются на Монреаль, Лашут, Сен-Жером, долину Ришелье, Сен-Гиацинт, а также Водрей-Суланж-Хантингдон.

Ожидается, что ледяной дождь начнется в районе Монреаля сразу после вечернего часа пик и может продолжаться до утра четверга.

В городе может образоваться наледь толщиной до 5 миллиметров. Ожидается, что автомагистрали, проезжие части и тротуары станут обледенелыми и скользкими, что может оказать существенное влияние на утренние поездки на работу в четверг.

В четверг днем будет сухо. Однако ожидается, что в начале пятницы ситуация модет повториться, и она может принести еще одну порцию ледяного дождя, который будет очень усложнять утренние поездки в пятницу.

На выходных ожидается более спокойная погода; затем температура ненадолго понизится в начале следующей недели.

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2024, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*