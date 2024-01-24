Здание в Шербруке разрушено и уничтожено пламенем

Двадцать человек остались без крова в среду утром в Шербруке после пожара, который полностью уничтожил 14-квартирный жилой дом.

Пожар вспыхнул в 14:00 вторника на Веллингтон-стрит, 16 и распространился очень быстро по всему зданию. Пожарные боролись с пламенем до 5:30 утра, но огонь полностью уничтожил жилое здание.

Все 20 человек, проживавших в здании, вовремя вышли, и сообщений о травмах или проьлем со здоровьем жильцов не поступало. Красный Крест приютил их на 24 часа, а город Шербрук поможет им переехать.

Причина пожара остается неизвестной, но, по-видимому, он не имеет криминального происхождения, сказал директор пожарной службы Шербрука Мартин Примо на брифинге для прессы в среду утром перед тем местом, где всего несколькими часами ранее стояло здание.

Однако предварительное расследование показало, что пламя возникло в задней части здания. Снос здания усложняет работу следователей, но Примо подчеркивает, что можно использовать другие средства, чтобы пролить свет на инцидент.

“У нас есть много изображений, много свидетельских показаний, видео тоже, так что это то, на чем мы собираемся основываться, чтобы определить причину”, – сказал он. Всего во время операции 150 пожарных находились на смене.

Примо объясняет, что здание было “определенного возраста”, и, возможно, именно поэтому пламя распространилось так быстро. Соседние здания пострадали от воды и дыма, но их конструкции не пострадали.

Улицы, которые были закрыты для движения из-за пожара, уже открыты.