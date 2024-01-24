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Новости 75-летняя женщина скончалась после наезда снегоуборочной машины в Монреале

75-летняя женщина скончалась после наезда снегоуборочной машины в Монреале

Виктория Христова Янв 24, 2024 Новости, Новости провинции Квебек Оставить комментарий 78 Просмотров

75-летняя женщина скончалась после того, как ее сбил снегоуборочный грузовик в Доллард-дез-Ормо, сообщает полиция Монреаля.

 

Полицейские и медики неотложной помощи были вызваны на Arthur Street, недалеко от улицы Hurteau, около 10:45 утра вторника, чтобы отреагировать на звонок-сообщение о столкновении транспортного средства и пешехода.

Полиция Монреаля (SPVM) сообщает, что женщина была сбита на общей жилой парковке. Она получила серьезные травмы нижней части тела, но была в сознании, когда ее доставили в больницу.

К сожалению, немного позже те же представители полиции подтвердили во вторник вечером, что сбитая женщина скончалась от полученных травм.

Сотрудники SPVM встретились с водителем снегоуборочной машины, 71-летним мужчиной, чтобы узнать больше об обстоятельствах происшествия.

Полицейское расследование продолжается.

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