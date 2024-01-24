Google Chrome 121: новые ИИ-функции для повышения эффективности и персонализации

Компания Google представила обновленную версию своего популярного браузера Chrome, которая включает в себя три новые функции на основе искусственного интеллекта.

Первая из этих функций – Chrome 121 – с помощью искусственного интеллекта помогает пользователям более эффективно организовывать свою работу с открытыми вкладками. Это особенно полезно для тех, кто одновременно занимается несколькими задачами.

Вторая функция позволяет пользователям создавать уникальные темы для своего браузера. С помощью модели перевода текста в изображение можно выбрать тему, настроение, визуальный стиль и цвета, чтобы сделать интерфейс Chrome более персонализированным и уникальным.

Третья функция под названием “Help Me Write” создана для помощи в написании текстов на различных веб-сайтах, таких как форумы. Пользователи смогут получать помощь при создании контента, просто щелкая правой кнопкой мыши по текстовому полю или полю ввода.

В планах Google на 2024 год – расширение функциональности Chrome с добавлением новых возможностей на основе искусственного интеллекта. В частности, компания планирует интегрировать в свой браузер новую модель искусственного интеллекта под названием “Gemini”, которая обещает упростить и ускорить интернет-серфинг.