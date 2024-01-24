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Новости В Мире Tesla решила выпустить новый электромобиль Redwood в 2025 году
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Автомобиль Тесла. Фото Shutterstock.

Tesla решила выпустить новый электромобиль Redwood в 2025 году

Виктория Христова Янв 24, 2024 В Мире, Новости, Транспорт, автомобили, самолёты, корабли Оставить комментарий 78 Просмотров

Компания Tesla, намерена выпустить свою новую электромобильную модель под названием Redwood в середине 2025 года.

 

По информации от источников агентства Reuters, этот автомобиль будет позиционироваться как компактный кроссовер, предназначенный для широкого круга потребителей.

Ожидается, что начальная цена составит около 25 тысяч долларов, что позволит Tesla конкурировать с китайским производителем BYD, который в последнем квартале 2023 года опередил Tesla по объему продаж.

По данным источников, Tesla планирует производить около 10 тысяч таких электромобилей еженедельно. В свою очередь, компания Tesla также представила серийную версию своего пикапа Cybertruck на своем заводе в Остине, штат Техас, США.

Прототип этой модели был впервые представлен в 2019 году. Стоимость товарного варианта Cybertruck варьируется от 60 990 до 99 990 долларов. Самая доступная версия модели оснащена одним электромотором на задней оси и способна разогнаться до 100 км/ч за 6,5 секунды.

Другие характеристики этой модификации пока неизвестны, а ее продажи начнутся не ранее 2025 года. Более дорогая версия Cybertruck обладает двумя электромоторами с общей мощностью 600 л.с., разгоняясь до первой сотни за 4,1 секунды.

Такой автомобиль оснащен полным приводом и имеет запас хода в 550 км. Кроме того, топовая версия Cybertruck получила название Cyberbeast и оборудована сразу тремя электромоторами с общей мощностью 845 л.с. Этот пикап может разогнаться до 100 км/ч за 2,6 секунды и может проехать до 515 км без подзарядки.

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