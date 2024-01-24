Трюдо предупредил о непредсказуемости Трампа

Канадское правительство выразило готовность сотрудничать с любой администрацией США, включая возможное возвращение республиканца Дональда Трампа в президентский пост.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил об этом на пресс-конференции в Монреале, отметив важность конструктивной работы с американскими партнерами.

Трюдо признал, что Трамп представляет некоторую степень непредсказуемости, но подчеркнул готовность своего кабинета к любому развитию событий.

При этом премьер отметил, что несмотря на некоторые трудности в отношениях между Канадой и США во время первого президентского срока Трампа, страны смогли их преодолеть.

Трюдо подчеркнул, что интересы Канады будут всегда на первом месте. Выборы президента США запланированы на ноябрь, и Дональд Трамп считается одним из фаворитов в гонке за выдвижение в президенты от республиканцев.

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность включения сенатора из южной Каролины, Тима Скотта, в свою потенциальную кандидатуру на пост вице-президента.

Об этом он заявил в ходе программы “Шоу Хоуи Карра” 24 января. Трамп отметил, что он видит в Скотте подходящего кандидата на эту должность. Однако прямого ответа на вопрос о возможной кандидатуре Скотта вице-президента Трамп не дал.

Ранее губернатор Флориды Рон Десантис объявил о прекращении своего участия в президентской гонке и выразил поддержку Трампу, несмотря на некоторые разногласия с ним.

Однако, несколько других кандидатов от республиканской партии также вышли из избирательной гонки, включая губернатора штата Арканзас, Аса Хатчинсона, и Майка Пенса. С другой стороны, кандидат в президенты от республиканцев Никки Хейли заявила о своих планах победить на выборах и продолжить борьбу с Джо Байденом.

Политологи, однако, считают, что шансы на победу Хейли не столь большие. Согласно проведенному опросу Reuters, 49% республиканцев планируют проголосовать за Трампа внутрипартийных праймериз.