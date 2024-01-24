Израильская компания получила от Канады $1 млн на «революцию» в области семеноводства

Израильская компания Geneneer получила финансирование от канадской компании в размере $1 млн для осуществления революционных инноваций в области семеноводства.

В рамках этого проекта Geneneer объявила о применении нового метода повышения точности, скорости и безопасности технологий разведения. Основной целью компании является демократизация инноваций в семеноводстве, ускорение разработки более здоровых и функциональных источников пищи, а также решение проблем, связанных с изменением климата.

Финансирование возглавили компании Tall Grass Ventures и 2b Ahead Ventures, средства будут направлены на расширение исследований и разработок Geneneer в области методов редактирования генов и открытия новых генов.

Компания фокусируется на исследованиях рынка картофеля, но также активно занимается исследованиями других важных культур в рамках стратегического партнерства.

Крис Эдвардс, управляющий партнер компании Tall Grass Ventures, считает, что Geneneer находится на переднем крае редактирования генов в сельском хозяйстве благодаря своей новой технологии Superline, которая снижает многие бизнес-риски, связанные с биотехнологиями и стартапами.

Генеральный директор и соучредитель Geneneer Кинерет Шефер выразил благодарность инвесторам и наставникам за их поддержку и отметил, что это поможет компании достичь своих амбициозных бизнес-планов.