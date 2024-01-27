Короля Великобритании Карла III госпитализировали

Короля Великобритании Карла III (полное имя Чарльз Филипп Артур Джордж) госпитализировали для проведения операции.

Об этом говорится в заявлении Букингемского дворца, распространенном в пятницу, 26 января.

Отмечается, что королю проведут плановую медицинскую процедуру в связи с увеличенной простатой.

«Его Величество с радостью узнал, что новость о том, какой ему поставлен диагноз, оказывает позитивное влияние на общественную осведомленность в вопросах общественного здравоохранения», – говорится в заявлении канцелярии монарха.

Информация о том, что королю Великобритании потребуется операция, появилась на прошлой неделе. Уточнялось, что обнаруженное новообразование – доброкачественное, в результате чего медики приняли решение провести корректирующую процедуру.

В связи с госпитализацией публичные обязанности Карла III отложены на некоторое время – до восстановления монарха.

Король госпитализирован в частную больницу в районе Вестминстер. Там же сейчас приходит в себя после операции супруга принца Уэльского Уильяма, 42-летняя принцесса Уэльская Кейт.