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Новости Открыто бесплатное жилье рядом с Монреальской детской больницей для родителей больных детей
Фото: https://montreal.ctvnews.ca/

Открыто бесплатное жилье рядом с Монреальской детской больницей для родителей больных детей

Виктория Христова Янв 27, 2024 Новости, Новости провинции Квебек Оставить комментарий 49 Просмотров

Фонд Монреальской детской больницы открыл резиденцию для родителей, чьи дети находятся на длительном лечении.

 

Во вторник был официально открыт павильон Кэт Демес, названный в честь пациентки Детской больницы, которая умерла от опухоли головного мозга под названием диффузная внутренняя понтиновая глиома, в возрасте всего пяти лет.

С тех пор семья Кэт Демес собрала 1 миллион долларов на исследования рака и пообещала собрать еще 2 миллиона долларов на новую резиденцию из шести квартир для родителей детей, находящихся на лечении.

“Это удивительно. Это очень эмоциональный день для меня и моей семьи. Мы гордимся – имя моей дочери написано там, наверху, на табличке. Но в то же время мы счастливы, что можем помогать семьям в будущем”, – сказала журналистам мать Кэт, Дина Бурдакос.

Расположенный на бульваре Мезоннев в NDG, павильон может использоваться семьями в течение нескольких дней, недель или даже месяцев, в зависимости от потребностей в лечении их ребенка.

“Нам с Кэт пришлось 31 день подряд лежать в больнице на облучении. Я живу в Лавале, это не было проблемой. Да, я перестал работать, но, по крайней мере, нам не нужно было думать об отелях, еде, пансионе и всем таком прочем”, – сказал Бурдакос. “Помогая семьям быть рядом со своими детьми, мы снимаем с их плеч целый груз и это на одну вещь меньше, о которой им нужно беспокоиться”.

По данным фонда, это первый в своем роде проект в Квебеке, и ожидается, что сотни семей будут останавливаться там каждый год. Номера будут доступны уже этой весной.

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