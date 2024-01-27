Открыто бесплатное жилье рядом с Монреальской детской больницей для родителей больных детей

Фонд Монреальской детской больницы открыл резиденцию для родителей, чьи дети находятся на длительном лечении.

Во вторник был официально открыт павильон Кэт Демес, названный в честь пациентки Детской больницы, которая умерла от опухоли головного мозга под названием диффузная внутренняя понтиновая глиома, в возрасте всего пяти лет.

С тех пор семья Кэт Демес собрала 1 миллион долларов на исследования рака и пообещала собрать еще 2 миллиона долларов на новую резиденцию из шести квартир для родителей детей, находящихся на лечении.

“Это удивительно. Это очень эмоциональный день для меня и моей семьи. Мы гордимся – имя моей дочери написано там, наверху, на табличке. Но в то же время мы счастливы, что можем помогать семьям в будущем”, – сказала журналистам мать Кэт, Дина Бурдакос.

Расположенный на бульваре Мезоннев в NDG, павильон может использоваться семьями в течение нескольких дней, недель или даже месяцев, в зависимости от потребностей в лечении их ребенка.

“Нам с Кэт пришлось 31 день подряд лежать в больнице на облучении. Я живу в Лавале, это не было проблемой. Да, я перестал работать, но, по крайней мере, нам не нужно было думать об отелях, еде, пансионе и всем таком прочем”, – сказал Бурдакос. “Помогая семьям быть рядом со своими детьми, мы снимаем с их плеч целый груз и это на одну вещь меньше, о которой им нужно беспокоиться”.

По данным фонда, это первый в своем роде проект в Квебеке, и ожидается, что сотни семей будут останавливаться там каждый год. Номера будут доступны уже этой весной.