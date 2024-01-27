Парамедики в Монреале и Лавале завалены вызовами из-за гололеда

Ледяной дождь, который шел вечером в среду и утром в четверг, привел к более частым вызовам служб скорой помощи в Монреале и Лавале.

В четверг утром Urgences-santé сообщила, что в обоих районах было сделано большое количество экстренных вызовов. В среду Министерство окружающей среды Канады объявило, что в результате осадков на земле будет скапливаться от пяти до 10 миллиметров льда.

Утром почти везде в Монреале и Лавале поверхности были обледенелыми и очень скользкими, несмотря на то, что ледяной дождь прекратился. В социальных сетях Urgences-santé обратилась к общественности с просьбой в первую очередь позвонить по номеру 811 для получения медицинской консультации и набрать 911, если жизни угрожает опасность.

Служба попросила людей, которые видели, как кто-то упал на землю из-за гололеда, проверить, могут ли те снова подняться. Если они не в состоянии подняться на ноги, то вот тогда может потребоваться вызов экстренных служб.

Министерство окружающей среды Канады сообщило, что ледяные осадки должны прекратиться в четверг утром, но передышка может быть кратковременной. В пятницу поздно вечером в регионе Монреаля ожидается моросящий дождь, за которым последует ледяной дождь.

Однако по состоянию на утро четверга федеральное агентство не сообщало о количестве ожидаемых миллиметров ледяного дождя.