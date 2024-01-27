80 лет со дня снятия блокады! Мы помним Ленинград и ленинградцев!

80 лет минуло со дня снятия блокады Ленинграда. 27 января 1944 года была подведена черта под самой продолжительной битвой в ходе Великой Отечественной войны, положившая конец 872-дневной осаде города-героя.

Ни одному городу не довелось выдержать столь жестокую и продолжительную осаду и остаться неприступным. Ни один город не принес для победы такую жертву. Великий подвиг ленинградцев не знает равных в мировой истории.

И сегодня сквозь историю и время мы вновь переносимся в те роковые события, чтобы отдать дань памяти подвигу ленинградцев. Чтобы мир помнил, чтобы наши дети знали, чтобы цепочка памяти никогда не прервалась.

8 сентября 1941 года, на 79-й день Великой Отечественной войны, сомкнулось кольцо вокруг Ленинграда — началась Блокада. Гитлеровские планы не оставляли Ленинграду никакого будущего: германское руководство и лично Гитлер высказывали намерения сровнять город с землей. Такие же заявления звучали от руководства Финляндии — союзника Германии в военных действиях по блокаде Ленинграда.

В блокированном Ленинграде оказались более двух с половиной миллионов жителей, в том числе 400 тысяч детей. Продовольственных запасов было мало, приходилось использовать пищевые суррогаты.

Советские войска неоднократно пытались прорвать кольцо блокады, но добились этого лишь в январе 1943 года. В результате успеха операции «Искра» южнее Ладожского озера образовался коридор шириной 8‑11 километров.

По южному берегу Ладоги за 18 дней была построена железная дорога протяженностью 33 километра и возведена переправа через Неву. В феврале 1943 года по ней в Ленинград пошли поезда с продовольствием, сырьем, боеприпасами.

Блокада Ленинграда, хоть и была прорвана в январе 1943 года, но с военной точки зрения ситуация под Ленинградом кардинально не изменилось. Пробитый сквозь блокадное кольцо узкий коридор, ценой больших усилий и потерь позволил снабжать город и избавить его жителей от голодной смерти. Но при этом немцы могли рассматривать северную столицу даже без бинокля, а немецкая артиллерия обрушивала на нее сотни снарядов.

Снять блокаду полностью удалось лишь через год.

Полное снятие блокада Ленинграда положила наступательная операция Ленинградского и Волховского фронтов под названием «Январский гром» или операция «Нева-2» (Официальное название Красносельско-Ропшинская операция). В ее ходе советские войска уничтожили петергофско-стрельнинскую группировку фашистов и отбросили их на 60–100 километров от Ленинграда. Были освобождены Красное Село, Пушкин, Красногвардейск (Гатчина), Слуцк, Ропша.

В честь одержанной победы 27 января 1944 года в восемь часов вечера над освежённым Ленинградом прогремел праздничный салют – 24 залпа из 324 орудий. На стрелке Васильевского острова между Ростральными колоннами в линию расставили 24 орудия стволами в сторону Невы и произвели праздничные залпы. В унисон прогремели залпы из орудий, которые стояли в разных частях города.