Сценарии ожидаемого снижения ставок

В период между стремительной инфляцией и последующим повышением ключевой ставки (и, следовательно, ставок по займам) финансовая свобода многих домохозяйств за последний год сильно пострадала.

Все стоит дороже, заработная плата иногда растет, но не всегда с той же скоростью, что и увеличивающиеся выплаты. Особенно, если вы недавно продлили ипотечный кредит, и он вырос с 2% до более чем 5%.

Для ссуды в размере 300 000 долларов это увеличение на 381 доллар в месяц (если ваша ссуда была погашена в течение 25 лет, и вы подходите к концу первых пяти лет этого периода). Для многих это сумма, потраченная на сбережения или отдых, которая теперь идет на возмещение стоимости проживания.

Таким образом, тот факт, что вы недавно прошли финансовый «стресс-тест» финансовых учреждений, чтобы получить новую ипотеку, не означает, что вы не съедите себя изнутри, увидев, что осталось на вашем счете после внесения ежемесячных платежей.

Итак, все хотят знать только одно и то же: ждет ли нас передышка в этом году? Мы надеемся на это, и это то, что вырисовывается на горизонте.

Если все пойдет так, как прогнозируют многие экономисты, ожидается, что ставки начнут снижаться уже в середине 2024 года. Так что сейчас самое подходящее время, чтобы оценить свои варианты и посмотреть, как можно использовать это снижение и высвободить часть нашей покупательной способности и сбережений.

Если у вас ипотека с плавающей процентной ставкой, либо ваши платежи будут корректироваться в соответствии с колебаниями основной процентной ставки, либо если у вас установлена плавающая процентная ставка с фиксированным платежом, именно та часть, которая посвящена процентам, будет следовать той же траектории (чтобы лучше понять разницу между двумя продуктами, прочитайте мой предыдущий текст). Если срок погашения вашей ипотеки истечет, вас ждут «солнечные пути» перемен, если использовать выражение, ставшее известным благодаря премьер-министру Канады.

Но все же придется сделать осознанный выбор.

Выберете ли вы переменную ставку, сделав ставку на постоянное снижение ставок в течение следующих нескольких лет (блажен тот или та, кто может точно предсказать, что нас ждет, поскольку количество факторов, принимаемых во внимание, столь же велико, сколь и непредсказуемо).

Или, может быть, вы предпочитаете каждый месяц выделять определенную сумму на свою ипотеку с помощью закрытой ссуды на три или даже пять лет?

Если это так, Обратите внимание на «мелкий шрифт», то есть на условия расторжения вашего контракта. Некоторые из них очень ограничительны, и большинство из них налагают значительные штрафы, если вы прекратите их досрочно.

Тем не менее, даже если вы недавно оформили закрытую ипотеку на три или пять лет и хотите воспользоваться возможным снижением ставок, абсолютно необходимо провести сравнительные расчеты, которые могут вас удивить, прежде чем опускать руки перед этими финансовыми препятствиями, которые нравятся крупным банкам.

Как правило, финансовые учреждения планируют взимать с вас более высокую из этих двух сумм, если вы нарушите свое соглашение: трехмесячные проценты или разница в процентных ставках, то есть остаток по ипотечному кредиту, умноженный на ставку по договору, умноженную на оставшийся срок кредита в годах.

Например: по ипотеке на сумму 300 000 долларов США под 5,5%, на которую будет оставаться три года, штраф может составлять 4125 долларов США, но он может варьироваться в зависимости от точные условия соглашения с кредитором. Некоторые банки используют дифференциальные расчеты, которые особенно невыгодны по сравнению с виртуальными или альтернативными кредиторами.

Если в следующем году ставки упадут на 2%, а у вас осталось два года по трехлетнему кредиту с процентной ставкой более 5%, было бы разумно проконсультироваться с экспертом, чтобы он провел с вами расчеты и измерьте величину суммы, которую нужно заплатить, чтобы вывести вас из-под контроля. ваша текущая ситуация в сравнении с доходами, которые можно ожидать при более низкой ставке.

В платежной ведомости учтите, что вам также может потребоваться обратиться к нотариусу, если вы смените кредитора.

Как обычно, я настоятельно рекомендую вам проконсультироваться со специалистами по ипотечному кредитованию, прежде чем что-либо предпринимать.

Это еще более верно, если вы оказались в сложной ситуации. Например, если вы только что подписали контракт на три или пять лет. Кроме того, если вы успешно прошли стресс-тест или недавно столкнулись с изменениями в своем финансовом положении при приеме на работу, ваш поиск лучшей ставки может оказаться более трудным.

Я никогда не скажу вам, что делать. Все ситуации разные, и не все мы одинаково относимся к деньгам. Как сказал мне один коллега, которому родственники и знакомые постоянно задают вопросы об условиях ипотеки, все также зависит от вашего душевного спокойствия.

Некоторые люди предпочитают завышать ставки, другие заключают закрытые сделки в среднесрочной перспективе, а третьи – в долгосрочной перспективе, что позволяет им планировать … даже если они платят больше процентов.

Таким образом, спокойствие имеет свою цену. И вкус к риску тоже. Речь идет не только о принятии наилучшего финансового решения, но и о том, которое вам будет наиболее удобно, точно зная, во что вы ввязываетесь, когда придет время подписывать контракт.

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