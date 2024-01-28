Индустрия недвижимости перестала играть в выжидательную игру

Решение Банка Канады в четвертый раз сохранить ключевую процентную ставку на прежнем уровне в пять процентов было широко ожидаемо сектором недвижимости, но будет ли этого достаточно, чтобы вернуть покупателей на рынок, остается предметом обсуждения.

“Решение о сохранении ставок, безусловно, приветствуется многими канадскими покупателями жилья”, – сказал президент ReMax Canada Кристофер Александер в ответ на заявление центрального банка от 24 января.

Александер, который указал на ажиотаж на рынке в первые дни пандемии, сказал, что он надеется, что задержки будет достаточно, чтобы стимулировать большую активность, “особенно для тех, кто придерживался подхода “поживем-увидим” и ждет подходящего времени для повторного выхода на рынок.”

Однако ипотечный стратег Роберт Маклистер указал на другой недавний исторический прецедент.

“В январе прошлого года мы наблюдали, как средняя цена жилья CREA взлетела на 19% всего за пять месяцев после первой паузы в повышении ставок банком. Это экстраординарный шаг”, – сказал Маклистер. “Увидим ли мы то же самое этой весной? Это не то, чего мы ожидаем, но если ставки по ипотечным кредитам опустятся до уровня от среднего до низкого уровня в четыре процента, я, черт возьми, не стал бы ставить против этого”.

Джеймс Лэрд, со-исполнительный директор Ratehub.ca и президент ипотечного кредитора CanWise, сказал, что если бы центральный банк раскрыл подробности о сокращении, это дало бы толчок рынку жилья.

“Любые признаки снижения ставок Банком Канады немедленно оказали бы повышательное давление на цены на жилье”, – сказал он.

Без них мог бы произойти сдвиг в противоположном направлении, учитывая, что кредиторы воздерживались от повышения ставок по ипотечным кредитам после недавнего роста доходности облигаций.

“Кредиторы рассмотрят возможность повышения фиксированных ставок, поскольку от банка нет новой информации”, – сказал Лэрд.

Одним из факторов, препятствующих продолжительному росту цен на жилье, может стать сам Банк Канады: глава Центрального банка Тифф Маклем заявила, что скачок цен на жилье может побудить банк возобновить повышение процентных ставок.

По данным Канадской ассоциации недвижимости (CREA), цены на жилье, по прогнозам, вырастут в 2024 и 2025 годах, после того как индекс цен на жилье MLS (HPI) по итогам 2023 года вырос на 0,7% в декабре. Средняя цена также выросла на 5,1% по сравнению с предыдущим декабрем и составила 657 145 долларов.

Маклистер сказал, что в случае оживления рынка недвижимости снижение ставок, вероятно, будет более постепенным.

“Если активность на рынке жилья будет расти сильнее, чем ожидалось, ставки по ипотечным кредитам могут оставаться на более высоком уровне дольше. Это не означает, что основная ставка останется на уровне 7,20%, но это будет означать меньшее снижение ставок в будущем”, – сказал он. “Темпы снижения могут быть медленнее, а снижение ставок может быть выше”.

По словам Маклистера, если спрос на жилье продолжит способствовать инфляции, Банку Канады предстоит принять трудное решение. Возможно, ему придется выбирать между терпимостью к росту цен на жилье или риском негативного воздействия на экономику в целом путем сохранения высоких процентных ставок.

Facebook I Instagram I Linkedin