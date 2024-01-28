Канадский кардинал отверг «необоснованные» обвинения в сексуальном насилии

Канадский кардинал Жеральд Лакруа, близкий советник Папы Римского Франциска, категорически опроверг обвинения в сексуальном насилии, которые были якобы совершены им в отношении девочки-подростка в 1980-х годах.

В связи с этим он временно откажется от своих обязанностей, заявили в Архиепархии Квебека 26 января.

Обвинения в сексуальном насилии, предъявленные кардиналу Лакруа, 66-летнему архиепископу Квебека, относятся к периоду 1987–1988 годов, когда якобы было насильственное посягательство на 17-летнюю девочку. Эти обвинения были выдвинуты в рамках группового иска против более чем 100 священников Архиепархии Квебека.

Кардинал Лакруа занимает должность архиепископа Квебека с 2011 года и статус кардинала получил в 2014 году. С прошлого года он входит в состав Совета кардиналов-советников Папы Римского, который периодически собирается в Ватикане.

В заявлении, опубликованном Архиепархией Квебека, говорится: “Кардинал Жеральд Сиприен Лакруа только что объявил своим основным соратникам, что он временно прекращает свою деятельность до тех пор, пока ситуация не прояснится”. Ведомство также добавило, что кардинал категорически отвергает обвинения, выдвинутые против него вчера, считая их необоснованными.

Судебный иск, возбужденный в 2022 году, представляет собой обновленную версию дела. В нем представлены показания 147 человек, которые заявляют, что стали жертвами сексуального насилия со стороны более чем 100 священников Архиепархии, некоторые из которых занимают высокие посты в церкви, сообщила юридическая фирма, представляющая интересы жертв.

Папа Франциск придает особое значение борьбе с сексуальным насилием в церкви и настаивает на политике “нулевой терпимости” после ряда крупных скандалов. Он создал комиссию по борьбе с сексуальным насилием над несовершеннолетними, в целях раскрытия и пресечения злоупотреблений духовенства.

Хотя духовенство и персонал обязаны доложить о случаях нарушений в своих епархиях, все, что раскрывается в исповеди, остается конфиденциальным. Активисты по защите прав жертв требуют более строгого наказания для виновных в насилии.