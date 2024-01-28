Ученые Канады: искусственный интеллект изменит здравоохранение в 2024 году

Профессор Медицинского факультета Университета Торонто и директор Центра исследований и образования искусственного интеллекта Темерти, Мохаммад Мамдани, выразил надежду на использование искусственного интеллекта для принятия клинических решений.
Мамдани уверен, что технологии искусственного интеллекта будут постепенно внедряться в область здравоохранения с целью принятия клинических решений уже в нынешнем году.
В настоящее время искусственный интеллект широко используется для неклинических и административных задач, однако эти технологии способны принести еще больше значительной пользы.
Ученые работают над созданием мультимодальной среды данных, включающей не только клинические данные, но и данные медицинских изображений, данные о форме сигналов от мониторов и аппаратов искусственной вентиляции легких, которые врачи могут получить в режиме реального времени.