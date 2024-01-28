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Новости Ученые Канады: искусственный интеллект изменит здравоохранение в 2024 году
Фото: spark.ru

Ученые Канады: искусственный интеллект изменит здравоохранение в 2024 году

Виктория Христова Янв 28, 2024 Новости, Новости Канады Оставить комментарий 62 Просмотров

Эксперты отмечают, что множество пациентов ожидают возможности воспользоваться потенциально жизненно важными преимуществами медицины, основанной на искусственном интеллекте.

Профессор Медицинского факультета Университета Торонто и директор Центра исследований и образования искусственного интеллекта Темерти, Мохаммад Мамдани, выразил надежду на использование искусственного интеллекта для принятия клинических решений.

Мамдани уверен, что технологии искусственного интеллекта будут постепенно внедряться в область здравоохранения с целью принятия клинических решений уже в нынешнем году.

В настоящее время искусственный интеллект широко используется для неклинических и административных задач, однако эти технологии способны принести еще больше значительной пользы.

Ученые работают над созданием мультимодальной среды данных, включающей не только клинические данные, но и данные медицинских изображений, данные о форме сигналов от мониторов и аппаратов искусственной вентиляции легких, которые врачи могут получить в режиме реального времени.

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