Ученые Канады: искусственный интеллект изменит здравоохранение в 2024 году

Эксперты отмечают, что множество пациентов ожидают возможности воспользоваться потенциально жизненно важными преимуществами медицины, основанной на искусственном интеллекте.

Профессор Медицинского факультета Университета Торонто и директор Центра исследований и образования искусственного интеллекта Темерти, Мохаммад Мамдани, выразил надежду на использование искусственного интеллекта для принятия клинических решений.

Мамдани уверен, что технологии искусственного интеллекта будут постепенно внедряться в область здравоохранения с целью принятия клинических решений уже в нынешнем году.

В настоящее время искусственный интеллект широко используется для неклинических и административных задач, однако эти технологии способны принести еще больше значительной пользы.

Ученые работают над созданием мультимодальной среды данных, включающей не только клинические данные, но и данные медицинских изображений, данные о форме сигналов от мониторов и аппаратов искусственной вентиляции легких, которые врачи могут получить в режиме реального времени.