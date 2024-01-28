Колумбия запросила международную помощь в связи с пожарами

Колумбия обратилась за помощью международного сообщества в связи с возникшими пожарами.

Власти страны ввели режим чрезвычайной ситуации и попросили помощи, как сообщает Associated Press 26 января. Засушливая погода, вызванная природным явлением Эль-Ниньо, способствовала распространению пожаров по территории страны.

Сейчас количество пожаров достигло 31, из которых только 9 находятся под контролем. Для тушения пламени армия направила 600 военнослужащих, специальную технику и самолеты.

Институт метеорологии и гидрологии сообщает, что с половиной муниципалитетов страны связан высокий риск возникновения пожаров, при этом треть муниципалитетов не располагает пожарными службами.

Помощь уже предложили Чили, США, Перу и Канада, как заявил президент Густаво Петро, однако даты прибытия помощи не уточняются.

Следует отметить, что лесные пожары в Колумбии разрушили около 7401 гектара леса, начиная с ноября 2023 года, по данным колумбийского подразделения по управлению рисками стихийных бедствий, огласивших информацию 26 января на телеканале Telesur.

Специалисты уточнили, что в январе было зарегистрировано 278 пожаров, из которых 20 все еще активны, 12 ограничены, а 245 полностью потушены. Самыми опасными активными пожарами считаются пожары на восточных холмах Боготы, от которых дым окутал столицу.