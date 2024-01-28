Медики Канады опасаются возвращения кори из-за снижения вакцинации

Медицинские специалисты Канады выражают беспокойство по поводу растущего числа случаев заболевания корью во всем мире и предупреждают о возможности ее появления в Канаде из-за снижения уровня вакцинации от этого заболевания в стране.

По данным центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), в 2022 году число заражений корью увеличилось на 18%, а число смертей в результате этого заболевания – на 43%, по сравнению с предыдущим годом. Крупные вспышки кори были зарегистрированы в 37 странах.

Хотя внутри страны случаи кори встречаются редко, эксперты агентства общественного здравоохранения Канады (PHAC) тщательно следят за этим заболеванием. В течение всего 2023 года было зафиксировано всего 12 случаев кори. Однако ученые предупреждают, что снижение уровня вакцинации от кори во время борьбы с пандемией коронавируса увеличивает риск возникновения новых вспышек этого заболевания.

“Я считаю, что есть много оснований полагать, что в течение следующих пяти лет мы столкнемся с еще большим числом вспышек кори”, – заявила врач и специалист по детским инфекционным заболеваниям Джоан Робинсон из детской больницы Столлери в Эдмонтоне.

Она напомнила, что для достижения коллективного иммунитета против кори должны быть привиты не менее 95% населения страны. Согласно статистическому управлению Канады, вакцину от кори в 2021 году получили 92% двухлетних детей. Исследование 2022 года показало, что признаки иммунитета от кори были обнаружены в 90% собранных образцов.

Заболевание корью протекает очень тяжело, однако вакцинация обеспечивает высокий уровень иммунитета практически на всю жизнь.