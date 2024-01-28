В Канаде пообещали запретить смартфоны в школах

Приближаться к запрету использования мобильных телефонов в школах пообещал премьер-министр канадской провинции Британская Колумбия Дэвид Эби

Это решение пришло после трагического инцидента, когда 12-летний школьник покончил с собой в результате онлайн-вымогательства с сексуальной составляющей.

Компанию премьер-министру на пресс-конференции составили родители погибшего мальчика, и вместе с ними, Дэвид Эби выразил глубокую озабоченность и обещал, что власти примут необходимые меры по удалению интимных снимков из интернета и преследованию “хищников”, злоупотребляющих детьми в сети.

Дополнительно, несколько новых сервисов будут запущены в ближайшее время, чтобы помочь людям предотвратить незаконное распространение их интимных фотографий и требовать справедливого возмещения ущерба от правонарушителей, которые попытаются использовать эти фотографии.

Ограничение использования мобильных телефонов в школах стало одним из способов борьбы с негативным влиянием социальных сетей на детей, что сейчас становится актуальным и для других стран.