KartinaTV рекомендует к просмотру

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В ближайшее время мы рекомендуем обратить внимание на следующие премьеры:

Видеотека Premier – Сериал «Клипот». Премьера!

Группу молодых людей задерживают по подозрению в участии в экстремистских активностях. Среди них представители «золотой молодежи»: художница, выпускник западного университета, дочь губернатора и активистка. Они отвергли общепринятые ценности, устраивали провокации и шантажировали известных личностей. В глазах общества они – лишь мятежники и нарушители законопорядка, в то время как сами они видят себя защитниками идеала прекрасного будущего.

Видеотека START – Сериал «Френдзона». Новый сезон!

Эксперимент по выходу из френдзоны провален: курсовая Кириллу не далась, вместо лекций психфака теперь стойка бара, а Соня выбрала другого. Тем не менее парень по-прежнему старается построить здоровые отношения и готов даже сделать предложение своей новой возлюбленной. Однако вместо того, чтобы услышать заветное «Да», герой лишь видит, как девушка от него убегает. В поисках ответов Кирилл отправляется в Геленджик, чтобы встретиться с другой женщиной, которая оставила его много лет назад – своей матерью. Всегда ли в разрывах отношений кто-то виноват, а кто-то прав? И стоит ли возвращать тех, кто не желает быть рядом?

Видеотека START – Сериал «Контейнер». Все серии.

Видеотека START радует всеми сериями нашумевшего сериала «Контейнер», посвящённого крайне неоднозначной теме. Триллер повествует о девушке по имени Саша, которая зарабатывает на жизнь, предлагая услуги суррогатного материнства. В случае очередного заказа она переезжает к клиентам – влиятельному чиновнику и его супруге. Они в ней видят не человека, а исключительно контейнер для их будущего чада. Оказывается, что у семейства есть немало страшных тайн, только вот они ещё не знают, что и Саша скрывает от них нечто важное.

Видеотека Premier – Мультсериал «Улётная доставка». Новый сезон!

Продолжаются удивительные рассказы о находчивых посыльных. В волшебном мире Шу жителям постоянно требуются различные предметы, что делает профессию курьера весьма востребованной. Удивительно, что маленький вулканчик, облачка, милый китенок и даже обычная тарелка без колебаний берутся за выполнение задач любой сложности! Какие захватывающие приключения ждут наших героев на этот раз?

ВАЖНО!

Если вы желаете смотреть Kartina Canada на телевизоре, выберите для себя телевизионную приставку. Она очень просто подключается к интернету и Вашему телевизору. Мы поддерживаем как устаревшие, так и новейшие типы телевизоров. Мягкое кресло, горячий чай и пульт дистанционного управления 200 каналами из России и стран СНГ – вот что необходимо для каждого семейного очага.

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Напомним читателю, что в свободной продаже имеются телевизионные карточки от Kartina Canada. Они работают по принципу телефонных, то есть вы снимаете защитный слой и открывшийся код даст вам доступ к более чем 200 лучших телеканалов России, Украины и стран СНГ на 30 дней или один год (в зависимости от стоимости карточки). Наша видеотека насчитывает более 30,000 популярных фильмов и сериалов, а также архив всех основных телеканалов. И главное – всё это без рекламы!

Напоминаем также адрес, по которым уже сегодня можно приобрести телевизионные карточки от KartinaCanada.com: 5136 Bd Décarie, Montréal, QC H3X 2H9