“Солидарность Квебека” заявляет, что направит свою энергию на жилищное строительство

По окончании партийного собрания в четверг, Габриэль Надо Дю Буа и Эмилиз Лессар-Террьен, два представителя партии, представили общие очертания новой программы по возрождению жилищного строительства.
“Квебеку предстоит новая жилищная работа. Жилищная программа, которая была бы адаптирована к сегодняшним реалиям и основана на том же духе инноваций, сотрудничества и единства, что и успех, которого мы добились в 1980-х годах”, – сказал Надо-Дюбуа.
Они также решительно осудили квебекскую программу доступного жилья PHAQ, которая заменила программу Accès-Logis. За два года PHAQ привела только к строительству 46 единиц жилья, ни одна из которых не готова к приему жильцов.
“Два года спустя их программа привела к нулевому строительству жилья. Программа CAQ не работает. Это полный провал, и мы находимся в эпицентре жилищного кризиса. Это неприемлемо. Это позор”, – сказал Надо-Дюбуа.
“Солидарность Квебека” предлагает трехсторонний подход к жилищному строительству, начиная с устранения некоторых бюрократических проволочек. Они утверждают, что сложность PHAQ является одной из причин его неэффективности.
Затем следует, учитывая уход частного сектора из жилищного строительства, вернуться к государственным инвестициям, предложив льготные ставки на строительство социального, коммунального и другого вида доступного жилья.
Наконец, партия предлагает финансовые стимулы для поощрения воссоединения семей под одной крышей, в частности, путем строительства домов для нескольких поколений членов одной семьи или ремонта жилья, чтобы в нем могли проживать более одного поколения родственников.
Бывшая депутат парламента Эмилиз Лессар-Терриен, которая все больше заявляет о себе как о представителе регионов, считает, что жилищный кризис затрагивает всю провинцию.
“В Квебеке повсеместно резко сокращается объем ввода жилья. Снизился на 21% в Шербруке, на 40% в Квебеке, на 33% в Драммондвилле, на 31% в Гатино. 1 июля в Робервале или Гаспе буквально не было доступного жилья”, – сказала она.
Она выступала за подход “мягкого уплотнения”, приводя в пример строительство вторых этажей в торговых центрах, предприятиях или общественных зданиях, чтобы не нарушать городской ландшафт небольших городов.
На просьбу подробнее остановиться на этих предложениях Надо-Дюбуа признал, что “не все детали согласованы”, пообещав со временем доработать их.