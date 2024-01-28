“Солидарность Квебека” заявляет, что направит свою энергию на жилищное строительство

“Солидарность Квебека” намерена сосредоточиться на жилищном строительстве во время следующей парламентской сессии, запуская программу Corvée habitation program.

По окончании партийного собрания в четверг, Габриэль Надо Дю Буа и Эмилиз Лессар-Террьен, два представителя партии, представили общие очертания новой программы по возрождению жилищного строительства.

“Квебеку предстоит новая жилищная работа. Жилищная программа, которая была бы адаптирована к сегодняшним реалиям и основана на том же духе инноваций, сотрудничества и единства, что и успех, которого мы добились в 1980-х годах”, – сказал Надо-Дюбуа.

Они также решительно осудили квебекскую программу доступного жилья PHAQ, которая заменила программу Accès-Logis. За два года PHAQ привела только к строительству 46 единиц жилья, ни одна из которых не готова к приему жильцов.

“Два года спустя их программа привела к нулевому строительству жилья. Программа CAQ не работает. Это полный провал, и мы находимся в эпицентре жилищного кризиса. Это неприемлемо. Это позор”, – сказал Надо-Дюбуа.

“Солидарность Квебека” предлагает трехсторонний подход к жилищному строительству, начиная с устранения некоторых бюрократических проволочек. Они утверждают, что сложность PHAQ является одной из причин его неэффективности.

Затем следует, учитывая уход частного сектора из жилищного строительства, вернуться к государственным инвестициям, предложив льготные ставки на строительство социального, коммунального и другого вида доступного жилья.

Наконец, партия предлагает финансовые стимулы для поощрения воссоединения семей под одной крышей, в частности, путем строительства домов для нескольких поколений членов одной семьи или ремонта жилья, чтобы в нем могли проживать более одного поколения родственников.

Бывшая депутат парламента Эмилиз Лессар-Терриен, которая все больше заявляет о себе как о представителе регионов, считает, что жилищный кризис затрагивает всю провинцию.

“В Квебеке повсеместно резко сокращается объем ввода жилья. Снизился на 21% в Шербруке, на 40% в Квебеке, на 33% в Драммондвилле, на 31% в Гатино. 1 июля в Робервале или Гаспе буквально не было доступного жилья”, – сказала она.

Она выступала за подход “мягкого уплотнения”, приводя в пример строительство вторых этажей в торговых центрах, предприятиях или общественных зданиях, чтобы не нарушать городской ландшафт небольших городов.

На просьбу подробнее остановиться на этих предложениях Надо-Дюбуа признал, что “не все детали согласованы”, пообещав со временем доработать их.