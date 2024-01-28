Согласно сведениям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ученые США пришли к удивительному открытию – нового средства от слабоумия.

Ежегодно около десяти миллионов людей со всего мира сталкивается с проблемой деменции, и ученые многие годы делают все возможное, чтобы найти лекарство, способное предотвратить это состояние.

Профессоры из медицинского центра Mass General Brigham сделали верный шаг в этом направлении, обнаружив, что мультивитамины могут стать ключом к решению данной проблемы.

Исследования показали, что регулярный прием поливитаминов способен замедлить негативные изменения мозговой активности. Благодаря поливитаминам улучшается эпизодическая память и замедляется ухудшение когнитивных способностей.

Официальное сообщение подтверждает, что ежедневное употребление поливитаминов помогает предотвратить снижение памяти и замедляет процесс старения мозга. Полученные результаты исследований открывают новые перспективы в борьбе с возрастными изменениями мозга.

Главная цель ВОЗ заключается в улучшении общественного здоровья и предоставлении высокого уровня здравоохранения для всех жителей нашей планеты.

Организация занимается разработкой международных стандартов в сфере здравоохранения, координирует глобальные программы по борьбе с инфекционными заболеваниями, оказывает техническую поддержку своим членам и осуществляет сбор и анализ данных о здоровье населения.