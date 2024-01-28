Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Новости Ученые США признали невероятным открытием нового средства от слабоумия

Ученые США признали невероятным открытием нового средства от слабоумия

Виктория Христова Янв 28, 2024 Новости, Новости Америки Оставить комментарий 61 Просмотров

Согласно сведениям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ученые США пришли к удивительному открытию – нового средства от слабоумия.

 

Ежегодно около десяти миллионов людей со всего мира сталкивается с проблемой деменции, и ученые многие годы делают все возможное, чтобы найти лекарство, способное предотвратить это состояние.

Профессоры из медицинского центра Mass General Brigham сделали верный шаг в этом направлении, обнаружив, что мультивитамины могут стать ключом к решению данной проблемы.

Исследования показали, что регулярный прием поливитаминов способен замедлить негативные изменения мозговой активности. Благодаря поливитаминам улучшается эпизодическая память и замедляется ухудшение когнитивных способностей.

Официальное сообщение подтверждает, что ежедневное употребление поливитаминов помогает предотвратить снижение памяти и замедляет процесс старения мозга. Полученные результаты исследований открывают новые перспективы в борьбе с возрастными изменениями мозга.

Главная цель ВОЗ заключается в улучшении общественного здоровья и предоставлении высокого уровня здравоохранения для всех жителей нашей планеты.

Организация занимается разработкой международных стандартов в сфере здравоохранения, координирует глобальные программы по борьбе с инфекционными заболеваниями, оказывает техническую поддержку своим членам и осуществляет сбор и анализ данных о здоровье населения.

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2024, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*