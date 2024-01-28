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Новости Канада стала одним из мировых лидеров по числу угонов автомобилей
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Канада стала одним из мировых лидеров по числу угонов автомобилей

Виктория Христова Янв 28, 2024 Новости, Новости Канады Оставить комментарий 60 Просмотров

Уровень автомобильных краж в Канаде достиг заметных масштабов, превратив страну в одного из мировых лидеров по этому показателю

Уровень автомобильных краж в Канаде достиг заметных масштабов, превратив страну в одного из мировых лидеров по этому показателю, согласно Wall Street Journal. Согласно данному источнику, количество украденных автомобилей на душу населения стало даже превышать подобные показатели в Европе.

Проблема с автокражами оказалась настолько критической, что федеральное правительство Канады приняло решение о созыве национального саммита уже в следующем месяце.

Как отметило издание, Канада оказалась на ведущих позициях в мировом рейтинге автомобильных краж благодаря низкому риску уголовного преследования для преступников и высокому спросу на похищенные транспортные средства за рубежом.

По словам представителя Интерпола Сэмюэла Хита, на данный момент в Канаде насчитывается более 250 тысяч угнанных автомобилей. В результате, Канада стала одним из основных источников похищенных автомобилей в мире.

В 2022 году в стране было похищено около 105 тысяч автомобилей, что на 27% больше, чем в предыдущем году. Этот показатель стал самым высоким за последние 13 лет.

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