Загрязнение воздуха от канадских смоляных песков намного хуже, чем все считали

Инновационное исследование, которое было опубликовано в журнале Science, подтвердило, что загрязнение воздуха от канадских смоляных песков гораздо серьезнее, чем считалось ранее.

Ученые из Министерства охраны окружающей среды и изменения климата Канады вместе с исследователями из Йельского университета провели данное исследование, в результате которого было выявлено, что при добыче смолистых песков выбрасывается в 64 раза больше органического углерода.

Органический углерод является широкой категорией соединений, которые могут негативно влиять на качество воздуха и здоровье людей. Исследование также выявило, что предприятия, занимающиеся добычей нефтеносных песков, выбрасывают в атмосферу столько же органического углерода, сколько все другие источники антропогенного загрязнения в Канаде вместе взятые.

Это загрязнение в основном связано с сжиганием ископаемого топлива и добычей битума, которые составляют до 8% всей добычи нефти в Канаде.

Результаты данного исследования имеют большое значение, поскольку свидетельствуют о том, что масштабы загрязнения воздуха в результате добычи смолистых песков гораздо больше, чем промышленность сообщала ранее.

Это непосредственно влияет на жителей, проживающих рядом с месторождениями смолистых песков, а также на тех, кто находится по направлению ветра.

Однако выводы ученых вызвали критику со стороны нефтяной промышленности. Вице-президент по внешним связям Pathways Alliance, Марк Камерон, заявил, что данное исследование требует дополнительного изучения и что индустрия измеряет выбросы в соответствии со стандартами, установленными Министерством охраны окружающей среды и изменения климата Канады.