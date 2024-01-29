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Новости Банковский регулятор Канады усилит внимание к вопросам отмывания денег
TD banque
TD банк.

Банковский регулятор Канады усилит внимание к вопросам отмывания денег

Виктория Христова Янв 29, 2024 Новости, Новости Канады Оставить комментарий 73 Просмотров

Банковский регулятор Канады и Управление суперинтенданта финансовых учреждений (ОСФИ), объявили о своем намерении углубить свое внимание на вопросы отмывания денег.

 

На ежегодной конференции TD Securities регулятор подчеркнул свои планы сфокусироваться на борьбе с проблемой отмывания денег и вовлечении Канадского агентства финансовой разведки в эти усилия.

Быстрое развитие цифровых технологий оказало негативное влияние на количество подозрительных транзакций, и прогресс в области методов отмывания денег сопровождается развитием искусственного интеллекта (ИИ) и технологии дипфейков.

В дополнение к заявлению ОСФИ, Канадское агентство по борьбе с отмыванием денег акцентировало свое внимание на планах активизировать использование ИИ для обнаружения подозрительных транзакций, начиная с января 2024 года.

На тот момент ФИНТРАК планирует использовать новые технологические возможности для выявления подозрительных транзакций и сотрудничать с финансовыми учреждениями с целью снижения рисков.

Согласно данным ФИНТРАК, около 75% всех подозрительных транзакций, зафиксированных в период с апреля по сентябрь 2023 года, были сообщены финансовыми учреждениями.

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