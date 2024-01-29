Британия остановила импорт говядины из Канады и тормозит переговоры

Великобритания повременила с переговорами о свободной торговле с Канадой из-за разногласий в вопросе открытия сельскохозяйственного рынка.

Великобритания начала вести переговоры с разными странами после выхода из Европейского союза, включая с Канадой, которые начались в марте 2022 года.

Представитель министра торговли Канады Мэри Нг заявила о разочаровании ситуацией: “Мы разочарованы тем, что переговоры с Великобританией приостановлены. Их решение продолжить ограничения доступа для нашей сельскохозяйственной отрасли и нежелание достичь взаимного соглашения только застопорили переговоры”.

Канадские фермеры жалуются на то, что правила использования гормонов в Великобритании мешают им экспортировать говядину на британский рынок. Представитель британского правительства, не разглашая своей личности, заявил: “Мы оставляем за собой право приостановить переговоры с любой страной, если прогресс не будет достигнут”.

Канада продлила существующие условия для продолжения свободной торговли перед выходом Великобритании из торговых соглашений ЕС в конце 2020 года. Однако срок соглашения по сырам истек, и Канада обвинила Великобританию в непродлении этого соглашения.

Стороны заявили о готовности возобновить переговоры. Объем двусторонней торговли товарами и услугами между Великобританией и Канадой за год, завершившийся 30 июня 2023 года, составил $32,9 млрд. Великобритания оценивается как 18-й величиной торговый партнер Канады. Однако для Канады Великобритания составляет всего лишь 2,7% от общего объема внешней торговли в 2022 году.