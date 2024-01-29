Rocket Lab перенесла запуск ракеты с канадскими наблюдательными спутниками

Запуск американской ракеты Electron с мини-спутниками для космических наблюдений канадской компании NorthStar Earth and Space был отложен из-за неблагоприятных погодных условий, сообщила компания-разработчик ракеты-носителя Rocket Lab 28 января.

По их словам, риски включают молнии, грозы, дождь, густую облачность и сильный ветер на высоте. Новую дату запуска намечают на 31 января. Космический аппарат Skylark предназначен для обнаружения и отслеживания космических объектов, определения орбиты, предотвращения столкновений, навигации и оповещений о возможных сближениях.

После запуска спутники, размещенные на орбите высотой 530 км, будут обеспечивать сбор информации о космических объектах, отслеживание и определение их орбиты, предотвращение столкновений, навигацию и предупреждения о приближении.

В долгосрочной перспективе канадская компания планирует создать на орбите группу из 12 подобных спутников.

Это первый запуск ракеты Electron компании Rocket Lab в текущем году и 43-я миссия с момента начала эксплуатации.

19 сентября прошлого года запуск ракеты компании Rocket Lab со спутником Acadia компании Capella Space завершился неудачей. Во время полета из-за отказа системы зажигания не сработал двигатель второй ступени. Полет был прерван по команде с земли. Спутник, оснащенный оборудованием для получения высококачественных изображений земли, был утрачен.