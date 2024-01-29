Исламские террористы взяли ответственность за атаку на стамбульскую церковь

Столичная полиция Турции задержала двух человек, причастных к убийству прихожанина в стамбульской церкви, заявил глава МВД Турции, Али Ерликайя, 28 января.

Группа исламистских террористов взяла на себя ответственность за нападение на католическую церковь в Стамбуле. Министр внутренних дел Турции, Али Ерликайя, сообщил в социальной сети X, что один человек погиб в результате атаки на католическую церковь Святой Марии, расположенную в районе Сарыер в Стамбуле, 28 января.

«Сегодня в 11:40 в результате вооруженного нападения в католической церкви Святой Марии в Стамбульском районе Сарыер погиб гражданин Турции», – написал министр.

Столичная полиция Турции задержала двух человек, причастных к убийству прихожанина в стамбульской церкви, заявил глава МВД Турции, Али Ерликайя, 28 января.

«Задержаны два человека, которые подозреваются в убийстве сегодня утром в церкви Святой Марии в Стамбуле нашего соотечественника Тунджера Джихана», – написал министр в X (ранее Twitter).

Он также сообщил, что задержанные были переданы в Управление безопасности Стамбула для проведения дальнейшего следствия. В настоящее время прокуратура ведет расследование инцидента.

Напомним, что по данным Али Ерликайя, инцидент произошел в церкви Святой Марии в районе Сарыер около 11:40 местного времени, когда двое мужчин в масках открыли огонь, в результате которого погиб гражданин Турции 1972 года рождения.