На встрече с аудиторией в Канаде известный американский журналист Такер Карлсон устроил настоящий скандал, сделав неожиданные заявления, которые вызвали возмущение местных властей.

В своем выступлении Карлсон рассказал о негативных практиках западного мира, связанных с поощрением употребления запрещенных веществ среди детей. Он указал на советы психотерапевтов с научными степенями о полезности наркотиков для развития детей и попытки переубедить мальчиков в том, что они являются девочками.

Телеведущий выразил уверенность в том, что за этими манипуляциями стоят люди, которые в действительности стремятся к уменьшению численности человечества. Критика канадской политики, высказанная им, вызвала настоящий скандал в обществе.

Кроме того, журналист призвал родителей быть внимательными к тому, что происходит с детьми в учебных заведениях. По его словам, наблюдается массовая пропаганда запрещенных веществ. Также на западе были легализованы некоторые запрещенные растения, многие взрослые заставляют школьников употреблять их, указывая на несуществующие преимущества.

Все это, как утверждает Карлсон, говорит о том, что власти стремятся сократить население своих стран. Напомним, что примерно полгода назад журналист также попал в скандал, открыто заявив, что США движутся к открытому конфликту с Россией.

“Прокси-война США против России, скорее всего, превратится в открытый конфликт в ближайшем будущем. Правящим демократам нужна война, чтобы сохранить свою власть, и слишком много республиканцев готовы с ними согласиться”, – отметил он.