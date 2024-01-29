В Канаде взялись отменять произведения белых писателей

В Канаде возник спор о «отмене» произведений белых писателей. Совет католической школы в Торонто запретил изучение книг белых авторов без предварительной консультации с учителями.

В результате бана подверглись книги с антирасистским подтекстом. Данная политика, вступившая в силу с сентября, велела исключить привычную литературную классику из учебных программ, включая такие произведения, как «О мышах и людях».

Под запретом оказались и другие школьные классики вроде «Повелителя мух» и в некоторой степени — «Унесенных ветром».

Это привело к конфликту между преподавателями английского языка и литературы и администрацией, которые не согласны с полным запретом, считая его грубым инструментом, игнорирующим исторический контекст упомянутых произведений и антирасистские намерения некоторых белых авторов, таких как Марк Твен с его «Приключениями Гекльберри Финна», Харпер Ли с «Убить пересмешника» и Джон Стейнбек с «О мышах и людях».

Учительница по имени Кэтрин рассказывает, что, вернувшись после перерыва на должность преподавателя литературы в старших классах средней школы, она обнаружила, что основные правила изменились.

Кэтрин считала, что данная политика в конце концов свернет на второстепенный путь и останется лишь пустым заявлением о благих намерениях, не оказывающим реального влияния на школьную программу – скорее формальным руководством. Но она оказалась неправа. “Я думала, что эта политика будет вне компетенции администрации”, – объяснила она в интервью с National Post.

“Убить пересмешника” она сама читала, еще будучи старшеклассницей. В качестве учителя, она считала некоторые неточности в тексте поверхностной причиной полного отказа от его использования, но на занятиях она не обсуждала эту конкретную книгу со студентами. Гораздо более сильные эмоции в ней вызывает книга “О мышах и людях”, которая к тому же является широко принятым стандартом в североамериканских школьных программах, несмотря на использование некоторых вульгарных выражений. “Это призыв к эмпатии”.