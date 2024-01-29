Пятеро пострадали в результате наезда в Монреале, водитель скрылся

Небольшой внедорожник двигался на запад в направлении Корднер-стрит, а машина двигалась на север по Лапьер-стрит”, – объясняет Кэролайн Шеврефис, представитель полиции Монреаля. “Водитель автомобиля не сделал обязательную остановку”.
Она говорит, что после столкновения водитель скрылся пешком, и его до сих пор не нашли.
“Когда полиция прибыла на мест, то внутри внедорожника находились трое взрослых и двое детей”, – добавляет Шеврефис. Все пятеро были доставлены в больницу для лечения полученных травм, которые считаются неопасными для жизни.
Полиция опрашивает свидетелей и пытается найти водителя.