Пятеро пострадали в результате наезда в Монреале, водитель скрылся

Полиция Монреаля (SPVM) разыскивает водителя после наезда, в результате которого пять человек получили травмы. Инцидент произошел в воскресенье вечером, на пересечении улиц Лапьер и Корднер в районе Ласалль.

Небольшой внедорожник двигался на запад в направлении Корднер-стрит, а машина двигалась на север по Лапьер-стрит”, – объясняет Кэролайн Шеврефис, представитель полиции Монреаля. “Водитель автомобиля не сделал обязательную остановку”.

Она говорит, что после столкновения водитель скрылся пешком, и его до сих пор не нашли.

“Когда полиция прибыла на мест, то внутри внедорожника находились трое взрослых и двое детей”, – добавляет Шеврефис. Все пятеро были доставлены в больницу для лечения полученных травм, которые считаются неопасными для жизни.

Полиция опрашивает свидетелей и пытается найти водителя.