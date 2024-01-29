30 лет без Евгения Леонова: “Страшно в искусстве самодовольство, которое всё отвергает”

30 лет назад ушел из жизни замечательный актер театра и кино, народный артист СССР, любимец публики, Евгений Леонов.

Первый успех в кино к Леонову пришел в 1961 году, когда он преобразился в «дрессировщика» в комедии «Полосатый рейс».

Через 3 года Евгений Павлович сыграл казака Якова Шибалока в драме «Донская повесть». Драматическая роль была исполнена актером настолько правдиво и трогательно, что Леонов удостоился сразу двух премий.

В 1965 году Евгений Павлович снялся в комедии Данелии «Тридцать три», которая приобрела большую популярность в СССР.

В 70-х годах творческая биография Евгения Леонова пополнилась такими культовыми лентами, как «Белорусский вокзал», «Афоня», «Старший сын», «Обыкновенное чудо», «Осенний марафон», «Убить дракона» и «Джентльмены удачи».

Неподражаемый Евгений Леонов стал прототипом для советского Винни Пуха. Причем в «Союзмультфильме» перебрали немало эскизов с медведями, но все было не то. Режиссер Федор Хитрук решил прибегнуть к методу западных коллег – сперва утвердить актера озвучивания, и уже от этого плясать.

Леонов был не единственным кандидатом, но когда он подошел к микрофону, то не успел еще и рта открыть, как вся команда ахнула – вот он, наш Пух! Правда, при монтаже пленку с голосом актера пришлось ускорить.

В «Ленкоме» он сыграл ряд очень заметных ролей: Николая Иванова в спектакле «Иванов», отца в «Воре», крестьянского ходока в «Революционном этюде», вожака группы анархистов в «Оптимистической трагедии», подсудимого в «Диктатуре совести» и, наконец, Тевье-молочника в «Поминальной молитве». Все спектакли были поставлены Гением режиссуры Марком Захаровым.

29 января актер собирался в театр, где ему предстояло в очередной раз выйти на сцену в образе Тевье-молочника в гениальнейшем спектакле Марка Захарова «Поминальная молитва». Внезапно у него оторвался тромб. Спасти актера не удалось.

Никто из тех зрителей, которые пришли в этот вечер на спектакль, узнав о такой ужасной скоропостижной смерти актера, не сдал билет – весь вечер они простояли у театра с зажженными свечами.

Несколько цитат Евгения Павловича. Это даже не цитаты – это заветы нам, потомкам… Очень хочется верить, что не зря все это говорил наш выдающийся артист:

«Бывает достаточно всего одного доброго слова, чтобы почувствовать себя окрылённым. И очень важно, чтобы это слово было сказано при жизни человека.»

Из писем сыну: «Это богатство душевное — отдать людям другим, чтобы они тоже были лучше, чище, умнее, добрее. Ты люби своих близких, как они тебя любят. Ты же знаешь, какое это богатство — любовь! Любовь может такое, что даже и представить себе невозможно. Любовь всё и всех преображает.»

«Выше законов может быть любовь! Выше права — милость! Выше справедливости — прощение. Этого достаточно, чтобы не опускаться ниже человеческого уровня. И не обязательно давить машиной собак, отказываться от детей в родильном доме, не помогать родителям, жить, забыв, что нас призвали великие предки: не убей, не укради. Нам это потихоньку стало казаться лицемерным, не серьёзным. Потому что свобода. А свобода – это значит, делай, что хочешь, и живи, как хочешь. И тем, кто так хочет жить, не хочется задумываться, что это свобода, оторванная от интеллигентности, здравого смысла, от доброго сердца».

По словам Марка Захарова, Евгений Леонов бы очень терпеливым и открытым человеком: к нему постоянно набивались во временные приятели самые разные люди: в поездах, на улице, в театре. Но актер никому не грубил, слушал, а не говорил, впитывал десятки, сотни человеческих судеб.

Я солидарна с Марком Анатольевичем в том, что после выхода фильма Андрея Смирнова «Белорусский вокзал» в 1972 году Леонов стал поистине народным артистом. Этот фильм был любимым фильмом, связанным с ВОВ моего деда-фронтовика. И не было в нашей семье 9 Мая, когда бы мы не пересматривали его. Фрагмент, когда под песню в исполнении Нины Ургант три мужика, видевшие так много, сидят и плачут – сильнейший, мощнейщий, пронизывающий….

Марк Захаров добавляет: «В «Белорусском вокзале» Леонов совершил бросок в новое состояние – он выразил не себя, хорошего актера, а стал представителем народа. За ним – пласт людей, не очень удачливых, но добрых, родных. А ведь родных любишь неизвестно за что. С этого фильма зритель полюбил актера по-настоящему, и уже не анализировал, за какие именно качества. Над смешным артистом смеются, но душа не болит. А с Евгением Павловичем по-другому. Потому что он – частица национального достояния.»

30 лет назад Евгений Павлович ушел… Ушел, оставив внушительное и настоящее наследие. А фильмы и спектакли с участием по-настоящему любимых артистов мы будем смотреть еще долго! Спасибо, что были, Евгений Павлович! Спасибо, что возвращаетесь к нам каждым сыгранным образом!

Вечная память, Артист!