Каким будет наступивший года для рынка жилья?

Согласно декабрьскому отчету CREA, 2023 год закончился резким ростом продаж и снижением количества предложений и цен по сравнению с предыдущим годом. Некоторые могут расценить этот проблеск надежды как предвестник предстоящего повышения активности на рынке, но реальность такова, что канадцы все еще переживают жилищный кризис, корни которого кроются в серьезных проблемах с количеством предлагаемого жилья и ценовой доступностью по всей стране, которые продолжат сохраняться и в этом году.
В условиях высокого спроса (который, как ожидается, продолжит расти по мере увеличения иммиграции) и низкого уровня предложений существует острая необходимость в том, чтобы правительства на всех уровнях совместно принимали новые меры и политику, которые сделают рынок более доступным для всех. В конце концов, согласно исследованию Leger, недавно проведенному по заказу Re/Max Canada, большинство канадцев (73%) считают владение домом лучшей инвестицией, которую они могли бы сделать. Правительства должны поддерживать эти стремления.
В соответствии с прогнозом цен на жилье Re/Max на 2024 год, рынок, вероятно, будет активным в первом квартале и весной — тенденция, которая уже начинает проявляться. Процентные ставки, более высокий спрос и низкий уровень предложений продолжат оказывать сильное влияние на рынок в этом году. Поскольку мы заглядываем в будущее, то можно предположить, что процентные ставки, вероятно, окажут заметное влияние на активность рынка — особенно учитывая, что многие канадцы заняли выжидательную позицию, когда дело доходит до их жилищных амбиций.
В Монреале цены, скорее всего, останутся стабильными, хотя процентные ставки могут побудить большее число домовладельцев выставлять на продажу свою недвижимость. Канадский рынок жилья исторически приносил домовладельцам большую прибыль и надежную финансовую безопасность. Мы верим в долгосрочное здоровье канадского рынка жилья, но для его защиты нам необходимо признать и решить проблему нехватки жилья в каждом городе и микрорайоне по всей стране.
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