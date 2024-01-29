Каким будет наступивший года для рынка жилья?

Канадская ассоциация недвижимости (CREA) опубликовала статистику рынка жилья за последний месяц 2023 года на прошлой неделе, завершив год, который можно определить как, во всяком случае, “непредсказуемый”.

Согласно декабрьскому отчету CREA, 2023 год закончился резким ростом продаж и снижением количества предложений и цен по сравнению с предыдущим годом. Некоторые могут расценить этот проблеск надежды как предвестник предстоящего повышения активности на рынке, но реальность такова, что канадцы все еще переживают жилищный кризис, корни которого кроются в серьезных проблемах с количеством предлагаемого жилья и ценовой доступностью по всей стране, которые продолжат сохраняться и в этом году.

В условиях высокого спроса (который, как ожидается, продолжит расти по мере увеличения иммиграции) и низкого уровня предложений существует острая необходимость в том, чтобы правительства на всех уровнях совместно принимали новые меры и политику, которые сделают рынок более доступным для всех. В конце концов, согласно исследованию Leger, недавно проведенному по заказу Re/Max Canada, большинство канадцев (73%) считают владение домом лучшей инвестицией, которую они могли бы сделать. Правительства должны поддерживать эти стремления.

В соответствии с прогнозом цен на жилье Re/Max на 2024 год, рынок, вероятно, будет активным в первом квартале и весной — тенденция, которая уже начинает проявляться. Процентные ставки, более высокий спрос и низкий уровень предложений продолжат оказывать сильное влияние на рынок в этом году. Поскольку мы заглядываем в будущее, то можно предположить, что процентные ставки, вероятно, окажут заметное влияние на активность рынка — особенно учитывая, что многие канадцы заняли выжидательную позицию, когда дело доходит до их жилищных амбиций.

В Монреале цены, скорее всего, останутся стабильными, хотя процентные ставки могут побудить большее число домовладельцев выставлять на продажу свою недвижимость. Канадский рынок жилья исторически приносил домовладельцам большую прибыль и надежную финансовую безопасность. Мы верим в долгосрочное здоровье канадского рынка жилья, но для его защиты нам необходимо признать и решить проблему нехватки жилья в каждом городе и микрорайоне по всей стране.

Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.

Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками.

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