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Новости В Канаде ужесточили политику по отношению к иностранным студентам
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Иностранные студенты.

В Канаде ужесточили политику по отношению к иностранным студентам

Виктория Христова Янв 30, 2024 Новости, Новости Канады Оставить комментарий 37 Просмотров

В Канаде принято решение ужесточить политику в отношении иностранных студентов. Министр образования провинции Британская Колумбия, Селина Робинсон, объявила 29 января о запрете на прием иностранных студентов в новые колледжи,

В соответствии с заявлением министра, в течение двух лет все новые учебные заведения не смогут принимать иностранных студентов. Робинсон объяснила данное решение заботой о студентах-иностранцах, считая, что они должны быть лучше подготовлены к приезду в провинцию.

“Мы вводим более строгие требования к учебным заведениям и обеспечиваем надежные гарантии, чтобы защитить иностранных студентов от злоумышленников, предоставить им лучшие возможности для успеха и убедиться, что Британская Колумбия продолжает привлекать талантливых студентов, которые необходимы нам для заполнения значительных пробелов на рынке труда и продвижения нашей экономики вперед”, – пояснила Робинсон.

Среди новых требований к учебным заведениям – повышенные оценки качества обучения, соответствие потребностям рынка труда и меры поддержки для студентов. Также учебные заведения должны заранее указывать полную стоимость обучения.

Ранее было объявлено о сокращении количества студенческих виз на 35% к 2024 году.

На данный момент в Британской Колумбии обучается 175 тысяч иностранных студентов из более чем 150 стран. Всего в провинции учится 545 тысяч студентов, причем 54% студентов из-за рубежа обучаются в частных университетах.

Заслуживает внимания и тот факт, что наплыв студентов из-за рубежа создает дополнительную нагрузку на сектор жилья, который уже перегружен в Канаде.

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