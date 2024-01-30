Засуха снизила урожай пшеницы в Канаде

Засуха в Канаде сократила урожай пшеницы. Производство пшеницы в Канаде в сезоне 2023-2024 года упало на 7% до 31,95 млн тонн по сравнению с предыдущим годом, несмотря на увеличение посевной площади.

Данные отчета Министерства сельского хозяйства США (USDA), опубликованные 29 января, были представлены сетевым изданием World Grain.

Ожидается, что общий объем производства пшеницы останется на уровне средних значений за многие годы, что связано с устойчивым спросом и предложением. Однако спрос на корма для животных немного снизится.

По данным USDA, несмотря на значительный экспорт в первой половине сезона 2023-2024 года, общий объем экспорта уменьшится на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время экспорт мягкой пшеницы увеличится на 11% по сравнению с прошлым годом.

Китай остается крупнейшим покупателем мягкой канадской пшеницы, приобретая 944,4 тыс. тонн за первые четыре месяца сезона, что на 31% меньше, чем год назад. Индонезия занимает второе место среди покупателей мягкой пшеницы, закупившись 700,6 тыс. тонн, что на 48% больше, чем год назад.

Канада и Саудовская Аравия восстановили дипломатические отношения в мае 2023 года. В результате экспорт твердой пшеницы в Саудовскую Аравию был возобновлен. Часть пшеницы из Саудовской Аравии была транзитом отправлена в Индию.

Импорт пшеницы вырос на 26% из-за снижения внутренних поставок. Прогнозируется, что импорт к концу сезона вырастет на 5%. Почти 100% импорта пшеницы в Канаду осуществляется из США.