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Новости Нейрочип Neuralink впервые вживили в мозг человека
Elan Mask
Илон Маск

Нейрочип Neuralink впервые вживили в мозг человека

Виктория Христова Янв 30, 2024 Новости, Новости интернет, всемирной паутины, науки. новых технологий Оставить комментарий 25 Просмотров

Впервые в истории был успешно вживлен в мозг человека нейрочип компании Neuralink.

 

Об этом заявил Илон Маск, владелец компаний Tesla и SpaceX, 30 января в своем профиле в социальной сети Twitter.

По его словам, “первый человек”, получивший имплант от Neuralink, проходит процесс восстановления после операции.

Маск отметил, что “первоначальные результаты показывают многообещающее обнаружение нейронных спайков”.

Устройство состоит из капсулы-приемника, прикрепляемой за ухом, и нитевидных электродов в мозге, и предполагается, что оно позволит человеку управлять цифровыми устройствами силой мысли, в первую очередь смартфоном и компьютером.

Маск ранее подчеркивал, что компания собирается проводить испытания чипа “Телепатия” исключительно на добровольцах, страдающих параличом и неспособных видеть, слышать или говорить. По крайней мере, на первом этапе исследования.

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