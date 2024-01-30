Канада сняла запрет на экспорт военных технологий в Турцию

Канада отменила запрет на экспорт военных технологий в Турцию. Согласно официальному заявлению оттавского правительства, разрешения на экспорт военной продукции и некоторых видов оружия, предназначенных для Турции, “теперь будут рассматриваться в индивидуальном порядке”.

Политика отказа в экспорте “больше не действует”, подчеркнули в канадском правительстве.

Канада ранее заблокировала экспорт вооружений и военной техники в Турцию в апреле 2021 года после того, как расследование выявило, что канадские беспилотные технологии, поставленные в Турцию, использовались Азербайджаном в столкновениях с Арменией.

Запрет на экспорт затронул около 30 разрешений и распространялся на широкий спектр товаров и технологий военного назначения, включая компоненты для производства летательных аппаратов, программное обеспечение и технические данные для авиасимуляторов, спутниковое оборудование и компоненты огнестрельного оружия.

Теперь Канада потребует, чтобы турецкие импортеры предоставили гарантии, подтверждающие, что канадские военные технологии не будут реэкспортированы или переданы в страну, не входящую в НАТО.

Кроме того, в заявлении оттавского правительства отмечается, что Канада “сохраняет широкие полномочия для приостановки или аннулирования выданных разрешений”.

Решение канадского правительства вызвало негодование со стороны Армянского национального комитета Канады. В их заявлении отмечается, что решение “поставляет под угрозу приверженность Канады к правам человека, международной безопасности и справедливости”.

Канада не единственная страна, которая отреагировала на ратификацию Турцией вступления Швеции в НАТО. На прошлой неделе Вашингтон объявил об одобрении сделки на сумму 23 млрд долларов по продаже Анкаре истребителей F-16.