Древнейшего предка пауков и скорпионов обнаружили в Канаде

В рамках сотрудничества канадских ученых из Королевского музея Онтарио и их коллег из Китая было проведено изучение, результатом которого стало открытие останков древнего существа в скалистых горах Канады.

Ученые предполагают, что это древнейший представитель хелицеровых, открывая новые перспективы для изучения эволюции паукообразных и других связанных видов.

Хелицеровые, включающие пауков, скорпионов, клещей и других видов, объединяют около 8 000 видов, что делает их одной из наиболее разнообразных групп среди членистоногих.

Найденное окаменелое существо, получившее название Mollisonia plenovenatrix, являлось хищником, использующим свои хелицеры и многочисленные конечности для охоты, передвижения и приспособления к окружающей среде. Это открытие позволяет делать новые выводы о происхождении и эволюции данной группы существ.

Особенно интересно то, что древнее существо было обнаружено в канадских скалистых горах и его возраст оценивается в полмиллиарда лет. Это важное открытие, поскольку ранее считалось, что первые хелицеровые появились примерно 470 миллионов лет назад. Однако новое открытие показывает, что эти существа могли появиться еще раньше, что изменяет наше понимание происхождения жизни на Земле.

Также следует отметить, что результаты этого удивительного открытия были опубликованы в престижном научном журнале “Nature”. Это открывает новые перспективы для дальнейших исследований в области палеонтологии и эволюционной биологии, позволяя представить более глубокое понимание процессов, которые привели к появлению и развитию данной группы животных на протяжении сотен миллионов лет.