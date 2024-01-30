Добровольная эвтаназия привела к росту числа донорских органов в Квебеке

Реестр донорских органов в Квебеке претерпел изменения после введения программы добровольной эвтаназии.

Анализ данных, выполненный трансплантологами, показал, что за первые пять лет работы программы количество доноров значительно увеличилось.

Согласно публикации в журнале Canadian Medical Association Journal, доля органов, полученных от пациентов, прошедших эвтаназию, выросла с 4,9% в 2018 году до 14% в 2022 году.

Matthew Weiss и его коллегам из службы трансплантации Квебека удалось уговорить 64 пациента превратиться в доноров органов в течение пяти лет работы программы (в общей сложности было проведено более 14 тысяч процедур).

Число таких пациентов росло с каждым годом: 8 в 2018 году и 24 в 2022 году. Однако только 26,1% из 245 случаев, в которых пациенты выразили желание пожертвовать органы после эвтаназии, приведены к трансплантации.

В других случаях органы не подошли для донации или пациенты умерли до эвтаназии или отказались от донорства. В общей сложности было пересажено 182 органа, включая 116 почек, 20 печеней и 46 легких, после проведения эвтаназии.

Команда Вайса полагает, что эффективная организация системы донорства органов и эвтаназии могла бы дополнительно увеличить количество доноров, в то же время сохраняя автономию пациентов.