Студенты Конкордии выходят на демонстрацию в знак протеста против повышения платы за обучение

Тысячи студентов университета Конкордия готовятся к трехдневной акции протеста против повышения правительством коалиции “Авенир Квебек” (CAQ) платы за обучение для студентов из других провинций и иностранных студентов.

“Существует риск нанести невероятный ущерб таким университетам, как Университет Конкордия, университетам типа Макгилла, которые полагаются на студентов из других провинций и иностранных студентов”, – сказала Ханна Джексон, координатор по внешним связям и мобилизации Студенческого союза Конкордии (CSU). “[Мы] рискуем качеством образования не только для этих пострадавших студентов с точки зрения повышения платы за обучение, но и для всех студентов, потому что качество нашего образования снизится из-за сокращения числа учащихся из-за этих повышений платы за обучение”.

По данным CSU, весь факультет изобразительных искусств, а также студенты бакалавриата и аспирантуры по географии, магистранты по городскому планированию, исторический факультет, факультет женских исследований, факультеты биохимии, химии и физики, факультеты социологии и антропологии, школа общественных отношений и естественных наук Колледж Лойолы принимает участие в демонстрации.

Студенческая ассоциация политологов (PSSA) планирует проголосовать относительно своего участия в демонстрации во вторник, а Общество компьютерных и инженерных наук о программном обеспечении (SCS) – в среду. Студенческий союз называет это “исторической мобилизацией, выражением сопротивления студентов несправедливому повышению платы за обучение”.

“Это шаг вперед в эскалации с точки зрения обеспечения того, чтобы правительство действительно услышало нас”, – сказал Джексон. “В ноябре у нас была самая крупная петиция, которая когда-либо подавалась в Национальную ассамблею против повышения платы за обучение, и мы не увидели на нее никакого ответа”. Она говорит, что хочет, чтобы правительство взяло на себя ответственность за свои действия.

Она добавляет, что исключения из платы за обучение, сделанные для студентов из Франции и Бельгии, являются замаскированным расизмом, поскольку студенты из других франкоязычных стран не вошли в этот список.

“Это не пример продвижения французского языка. На самом деле это расистская и ксенофобская практика”, – утверждает Джексон. “Если мы действительно говорим о продвижении французского языка, мы ожидаем, что ко всем франкофонам со всего мира будут относиться справедливо…Эти повышения платы за обучение не направлены на популяризацию французского языка. Они направлены на пропаганду ксенофобии и антииммигрантских настроений”.

Студенческая демонстрация запланирована на период с 31 января по 2 февраля.

Повышение платы за обучение, введенное правительством Квебека, составляет 30 процентов – с 9 000 долларов до минимум 12 000 долларов в год для студентов из других провинций. Иностранным студентам теперь придется платить базовую ставку в размере 20 000 долларов, при этом правительство взимает плату в размере 3000 долларов.

Повышение платы за обучение планируется осуществить в начале 2024-25 учебного года. Правительство Квебека также требует, чтобы студенты, оканчивающие англоязычные университеты, к концу обучения в бакалавриате оценивались на 5-й уровень владения французским языком по квебекской шкале.