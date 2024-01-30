Новая парламентская сессия: приоритеты Лего

Правительство коалиции “Авенир Квебек” (CAQ) начинает новую парламентскую сессию – ту, которая, по его словам, будет свободна от “отвлекающих факторов”.

В прошлом году команда Франсуа Лего вызвала недовольство, повысив зарплаты MNA на 30%, восстановив Третье звено (Third Link) в Квебек-Сити и предоставив субсидию “Лос-Анджелес Кингз” вместо “Монреаль Канадиенс”.

Лозунг этой новой сессии – “дисциплина”, сказал Лего, пообещав сосредоточиться на пяти приоритетах: здравоохранении, образовании, экономике, окружающей среде и идентичности.

Его правительство заявляет, что вскоре представит два крупных законопроекта по реформированию строительной отрасли и регулированию развития энергетики в Квебеке.

Тем временем, другие законодательные акты, представленные в прошлом году, будут тщательно изучены парламентскими комитетами.

Общественные консультации могут быть проведены уже во вторник в рамках изучения законопроекта № 41, направленного на измерение энергоэффективности зданий и усиление стандартов.

На строительный сектор приходится 10% выбросов парниковых газов (ПГ) в Квебеке.

Группам также будет предложено высказать свое мнение по законопроекту № 42, направленному на борьбу с психологическими домогательствами и сексуальным насилием на рабочем месте – явлением, которое набирает обороты, сообщает CNESST.

В сфере образования экспертам также будет предложено тщательно изучить законопроект № 47, направленный на усиление защиты учащихся.

Среди прочего, этот законопроект призван закрыть лазейки, которые позволяют учителям переходить с одной должности на другую без того, чтобы их дисциплинарные дела следовали за ними.

Что касается здравоохранения, избранным должностным лицам будет предложено изучить деликатный вопрос донорства органов.

Одна из вещей, которую они рассмотрят, – это возможность введения предполагаемого согласия на донорство органов, что означает, что вместо того, чтобы подписывать карточку медицинского страхования для одобрения, нужно будет сделать это для отказа.

Детальное изучение законопроекта № 31 о жилье также должно возобновиться во вторник.

Оппозиционные партии крайне критически отнеслись к этому законопроекту, особенно из-за желания министра жилищного строительства Франции Элен Дюрансо выступить против переуступки аренды.

Кроме того, с 1 февраля ожидается изучение законопроекта № 46, направленного на усиление безопасности детей в образовательных учреждениях по уходу за детьми.

В случае принятия в нынешнем виде этот законодательный акт обяжет владельцев детских садов отстранять от работы сотрудника, который угрожает здоровью детей.

Министерство также сможет закрыть детский сад, который является нездоровым или помещения которого опасны для безопасности маленьких детей.

Начиная с 6 февраля, будут проведены консультации по законопроекту № 37 о создании должности уполномоченного по благосостоянию и правам детей.

Эта позиция является ключевой рекомендацией комиссии Лорана, которой в 2019 году было поручено изучить права детей и защиту молодежи после смерти семилетней девочки в Грэнби.