В Квебеке почтили память убитых в мечети и предупредили о растущей ненависти

Минуло семь лет послеападения на мечеть города Квебек, в котором вчера прошел вечер памяти невинно убиенных тогда. Голос Буфельджи Бенабдаллы дрожал, когда он говорил об убийстве шести человек, которые пришли туда просто помолиться.

Они молились не за себя, заявил Бен Абдалла, соучредитель Исламского культурного центра Квебека, присутствовавший в понедельник на церемонии, посвященной памяти жертв теракта 29 января 2017 года. Они благодарили Бога за благословения, которые они видели в мире, когда в мечеть вошел вооруженный человек.

“В течение двух минут он выпустил 48 пуль, забрав жизни шести отцов и ранив пятерых других”, – сказал Бенабдалла.

Выступавшие на ежегодной церемонии призвали запомнить это нападение, чтобы оно не повторилось, и предупредили о растущей ненависти к мусульманам в Канаде.

“Мы призываем вспомнить этот момент и хотим сказать, что такие бесчеловечные акты не должны повторяться”, – сказал Бенабдалла.

Ибрахима Барри, Мамаду Тану Барри, Халед Белькасеми, Абделькрим Хассан, Аззедин Суфиан и Абубакер Табти были убиты в тот день в мечети вскоре после вечерней молитвы.

Амира Элгаваби, специальный представитель Канады по борьбе с исламофобией, заявила, что канадцы не должны бояться быть теми, кто они есть, или исповедовать религию по своему выбору.

“Сегодня, когда наши общины наблюдают тревожный рост исламофобии, антипалестинского и антиарабского расизма, мы должны воспользоваться этим моментом, чтобы напомнить друг другу о последствиях бесконтрольного распространения ненависти в нашем обществе”, – сказала она присутствующим на церемонии.

Мэр Квебека Бруно Маршан сказал, что каждый год, когда его просят выступить на церемонии, он пытается найти слова, которые исцелили бы боль, которую испытывают люди.

“Я не знаю, существуют ли эти слова, я не знаю, оправдан ли этот жест, но мы никогда не прекращаем попыток выразить свое сочувствие семьям пострадавших”, – сказал он.

Церемония также была отмечена призывами к солидарности с палестинским народом.

Мариам Бессири, одна из ведущих церемонии, сказала, что многие присутствующие на мероприятии были глубоко тронуты страданиями мирных палестинцев.

“Мы разделяем их боль и осуждаем молчание, бездействие и отсутствие солидарности со стороны нашего правительства”, – сказала она.

Ранее в понедельник Мохаммед Лабиди, президент Исламского культурного центра, заявил на пресс-конференции в Оттаве, что нынешняя атмосфера растущей исламофобии напоминает ему о неделях и месяцах, предшествовавших нападению.

“Прихожане мечети сообщали об отвратительных комментариях, вандализме и насильственных действиях по отношению к нашей общине (до нападения в 2017 году.) Однако самой большой угрозой была атмосфера безнаказанности. Полные ненависти люди не стеснялись нападать на нас, наши жизни считались дешевыми и неважными”, – сказал он на пресс-конференции в Оттаве. “Что меня сегодня злит, так это то, что мы снова живем в такой атмосфере и окружении”.

Он сделал эти комментарии на пресс-конференции, организованной Национальным советом канадских мусульман, где Стивен Браун, исполнительный директор организации, заявил, что отменил запланированную встречу с премьер-министром Джастином Трюдо.

Браун сказал, что его организация получает больше жалоб, связанных с исламофобией, чем когда-либо в прошлом, и что правительство Трюдо не выполнило предвыборное обещание создать фонд поддержки жертв ненависти, который предоставил бы компенсацию выжившим в резне в мечети.

Премьер-министр Джастин Трюдо и премьер-министр Франсуа Лего, которые присутствовали на церемонии в прошлом году, в этом году не участвовали, хотя оба выступили с заявлениями, посвященными годовщине нападения.

“Мы отдаем дань памяти жертвам, которых мы потеряли в результате этого отвратительного акта ненависти. Мы также солидарны с нашими мусульманскими друзьями и соседями и подтверждаем нашу приверженность борьбе с исламофобией”, – говорится в заявлении Трюдо.

Премьер-министр Квебека Франсуа Лего отметил годовщину в посте на Facebook, написав, что “несмотря на наши различия, мы все квебекцы. Мы обязаны обеспечить, чтобы эти акты ненависти никогда не повторились”.