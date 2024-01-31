Как покупателю выделиться среди конкурентов? 5 советов.

Как покупателю выделиться среди конкурентов?

Вот мои 5 советов.

Совет № 1. Иметь рядом с собой хорошего профессионала.

Чтобы определиться с ценой, риелтор предоставит Вам статистику и покажет проданные за последние месяцы похожие дома/ кондо в этом же районе. Обычно покупатель испытывает стресс, особенно в такой ситуации. Ваш риелтор посоветует вам сохранять хладнокровие и не переоценивать свои возможности. Вместо этого подумайте, за какую максимальную сумму вы бы хотели приобрести недвижимость, и придерживайтесь этой суммы.

Совет № 2. Получить предварительное одобрение ипотеки.

Выбирая из 2-х предложений с одинаковой ценой, продавец отдаст предпочтение покупателю, который уже получил письмо из банка о максимальной ипотеке, которую он может получить. Продавец будет уверен в том, что он не потеряет 2 недели в ожидании подтверждения кредитоспособности покупателя.

Совет № 3. Учесть все условия покупки.

Оффер содержит несколько условий покупки, кроме цены. Например, дата подписания договора купли/ продажи, условие проведения инспекции и пр. Лучше всего спросить совета у вашего агента по недвижимости, какие условия помогут Вам победить на аукционе.

Совет № 4. Представьте себя в лучшем свете.

Продавцы эмоционально привязаны к дому, который они покидают, и они наверняка захотят узнать будущих людей, которые будут жить в их доме. Ваш риелтор даст Вам наилучшую рекомендацию, что может сыграть решающую роль при выборе покупателя продавцами.

Совет № 5. Дать бонус или быть вторым в очереди.

Если вы знаете, что конкурируете с другими покупателями и продавец еще не принял или не отказался от вашего предложения о покупке, вы можете улучшить его — предложить более высокую цену, изменить условия покупки и т. д. Для этого ваш риелтор попросит вас заполнить специальную форму и послать ее вдогонку за Вашим предложением. Если Ваше предложение все-таки не было принято, Ваш риелтор может предложить продавцу принять Ваш оффер вторым в очереди. Таким образом, если первый оффер аннулируется (банк не дал ипотеку, покупатель отказался от покупки после инспекции), Ваш оффер становится автоматически первым.

В заключение, лучший совет, который я могу дать вам в ситуации множественных предложений, — это сохранять терпение и задавать все свои вопросы Вашему брокеру по недвижимости.