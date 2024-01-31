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Новости В Канаде ученые назвали напиток-разрушитель мозга
пиво

В Канаде ученые назвали напиток-разрушитель мозга

Виктория Христова Янв 31, 2024 Новости, Новости Канады Оставить комментарий 96 Просмотров

Ученые Канады определили напиток, который оказывает разрушительное воздействие на мозг. В нашем веке продолжается изучение многих продуктов и напитков, включая пиво.

 

Исследование, проведенное канадскими учеными, выявило удивительный факт: они признали пиво одним из наиболее опасных для здоровья мозга напитков.

Для подтверждения этого вывода, исследователи из Канадского института исследования здоровья населения проанализировали пищевые привычки 26 тысяч человек.

Оказалось, что риск инсульта увеличивается на 50% у тех, кто регулярно употребляет алкоголь.

Важно учесть, что существует множество разновидностей алкогольных напитков, поэтому указанная цифра может варьироваться.

Исследование также показало, что пиво повышает риск ишемического инсульта на 21% и геморрагического – на 73%.

К примеру, при потреблении 5 порций алкоголя в месяц риск ишемического инсульта увеличивается на 29%, а геморрагического – на 76%.

5 порций алкоголя соответствуют около 2,5 бокалам пива, 5 рюмкам водки или половине бутылки вина.

Следует помнить, что употребление вина в разумных пределах не оказывает негативного влияния на мозг.

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